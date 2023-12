Olympiasieger Maher gewinnt Weltcup-Springen in London

Reitsport-Olympiasieger Ben Maher hat das Weltcup-Springen in London gewonnen.

Als letzter Teilnehmer blieb der 40-jährige Brite mit seinem Pferd Enjeu de Grisien im Stechen fehlerfrei und unterbot in 37,18 Sekunden die Zeit der Konkurrenz.

Dies brachte ihm ein Preisgeld von 42.500 Euro ein. Zweiter wurde sein Landsmann Scott Brash mit Hello Jefferson (0/37,80). Rang drei ging an den Iren Daniel Coyle mit Legacy (0/37,99). Deutsche Teilnehmer hatten es nicht in das Stechen geschafft.

(dpa)