Relegation 2022 für die 2. Liga live: Übertragung im Free-TV, Termin, Modus

Die Saison 2021/22 der 2. Liga geht ihrem Ende entgegen, die Relegation naht. Wer steigt aus der 3. Liga auf? Wer nagelt seinen Abstieg aus zweithöchsten Spielklasse fest? Termin, Uhrzeit, Modus: alles hier. Wo gibt es die Live-Übertragung im Free-TV und Stream?

Zum Ende der Saison 2021/22 wird in der 2. Bundesliga nicht nur um die vorderen Ränge gestritten - auch im Keller und noch eine weitere Stufe tiefer herrscht kraftvolles Gemetzel. In der Relegation 2. Liga -3. Liga geht es zwar nicht wirklich um Leben und Tod, aber doch um etwas Ähnliches: Aufstieg und Verbleib in der zweithöchsten deutschen Spielklasse.

Relegation 2. Liga - 3. Liga 2022: Termin und Uhrzeit

Gespielt wird am Freitag, 20. Mai 2022 und am Dienstag, 24. Mai 2022. Uhrzeit für den Anpfiff? Die Spiele starten jeweils um 20.30 Uhr.

Modus bei der Relegation 2. Liga - 3. Liga 2022

In der Saison 2008/09 wurde im deutschen Profi-Fußball die sogenannte Relegation eingeführt. Für unseren Fall heißt das: Die drittletzte Mannschaft der 2. Bundesliga trifft auf den Drittplatzierten der 3. Liga. Sinn der Sache ist, dass durch den direkten Vergleich die Teams bestimmt werden, die in der folgenden Saison den letzten freien Platz in der jeweils höheren oder niedrigeren Spielklasse ergattern - also entweder Klassenerhalt, Aufstieg oder Abstieg.

Video: dpa

Im Rahmen der Relegation zur 2. Bundesliga gilt die Auswärtstorregel. Das heißt: Bei gleicher Toranzahl nach Hin- und Rückspiel gewinnt diejenige Mannschaft, die auswärts mehr Tore erzielt hat.

Steht es im Rückspiel nach 90 Minuten und unter Berücksichtigung der Auswärtstorregel immer noch unentschieden, werden zweimal 15 Minuten Verlängerung angesetzt. Sollte auch nach dieser Verlängerung kein Sieger ermittelt sein, so kommt es direkt zu einem Elfmeterschießen.

Heimrecht im Hinspiel hat die Mannschaft, in deren Liga der letzte Saison-Spieltag früher stattfand als in der Liga des Gegners. Ziel dieser Regelung ist es, der Mannschaft mit der kürzeren Pause zwischen letztem Saison-Spiel und dem Hinspiel der Relegation den Nachteil durch die kürzere Pause auszugleichen, indem durch das Heimrecht im Rückspiel ein möglicher Vorteil entsteht.

Lesen Sie dazu auch

Relegation 2. Liga - 3. Liga 2022: Gibt es eine Übertragung live im Free-TV und Stream?

Aber hallo! Sat.1 besitzt die Rechte an der kompletten Relegation, also auch an der zwischen Liga 2 und 3. Sowohl das Hin- als auch das Rückspiel werden ab 20.30 Uhr live von ran übertragen.

Mit dem Livestream von ran.de verpasst man keine Minute der Relegation. Außerdem werden die Matches kostenlos beim Streaming-Anbieter Joyn+ und der Website von Sat.1 zu sehen sein.

Wenn es unbedingt Pay-TV sein muss, bitte sehr: Sky ist auch mit im Boot.

Relegation zur 2. Liga: Was hat es damit auf sich?

Seit 2008/09 werden zum Saisonende zwei Begegnungen zwischen der drittletzten Mannschaft der 2. Liga und der drittplatzierten Mannschaft der 3. Liga ausgetragen.

Im Gegensatz zur Relegation zur 1. Fußball-Bundesliga, wo meist der höherklassige Verein die Nase vorn hat, ist es bei der Relegation zur 2. Bundesliga traditionell eher anders herum. Aus den bisher 12 Relegationsrunden ging achtmal der Drittligist als Sieger hervor. Das entspricht einer Quote von 67 Prozent für den Vertreter aus der niedrigeren Liga (Stand: Juli 2020).