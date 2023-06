Alles zum Modus: Gibt es die Auswärtstorregel in der Relegation 2023?

Die Relegation im deutschen Profi-Fußball beginnt heute. Doch wie ist der Modus in den Relegationsspielen und gibt es die Auswärtstorregel noch?

Die reguläre Saison ist im deutschen Profi-Fußball beendet, doch die Spannung ist noch lange nicht raus. Im Gegenteil: Vier Mannschaften aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga kämpfen in der Relegation um den Klassenerhalt oder den Aufstieg. Die Weichen für die kommende Spielzeit werden dabei gestellt. Emotionen, jede Menge Spannung und knappe Entscheidungen schwingen dabei immer mit. Umso wichtiger ist es, den Modus zu kennen.

Modus der Relegation 2023: Gibt es die Auswärtstorregel?

In der Relegation trifft der Drittletzte der Bundesliga auf den Dritten der 2. Bundesliga. Es geht um einen Startplatz in der Bundesliga, für das eine Team also um den Klassenerhalt, für das andere um den Aufstieg in die höhere Spielklasse. Gleiches gilt für das andere Relegations-Duell. Dort trifft der Drittletzte der 2. Bundesliga auf den Dritten der 3. Liga.

Beide Duelle werden in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Dabei stellt sich vor allem eine Frage: Gibt es die Auswärtstorregel? Die klare Antwort: Nein! Die Auswärtstorregel wurde in den Relegationsspielen zur Saison 2021/22 abgeschafft. Gleichen Modus kennen Fußball-Fans bereits aus den K.o.-Spielen der Champions League und der Europa League, in denen es die Auswärtstorregel ebenfalls nicht mehr gibt. Auswärtstore fallen also nicht mehr stärker ins Gewicht.

Ein Beispiel: Falls das Hinspiel 0:0 ausgeht und das Rückspiel 1:1, dann hätte in den vergangenen Jahren das Team die Oberhand behalten, welches das Auswärtstor erzielt hat. Nun würde es bei einem derartigen Szenario in die Verlängerung gehen.

Termine der Relegation 2023

Den Anfang in den letzten Spielen dieser Saison machen der VfB Stuttgart und der Hamburger SV in der Relegation zur Bundesliga. Mehrere Mannschaften befanden sich vor dem Saisonfinale im Rennen um den 16. Tabellenplatz in der Bundesliga. Letztendlich erhält der VfB Stuttgart nun die Chance, das Saisonziel Klassenerhalt über die Relegation zu erreichen. Dort treffen die Schwaben auf den Hamburger SV, welcher trotz seines Sieges in Sandhausen den direkten Aufstieg dramatisch verpasste. Die Bundesliga-Relegation 2023 zwischen dem VfB Stuttgart und dem HSV wird live im Free-TV und Stream übertragen.

Arminia Bielefeld droht ein Jahr nach dem Abstieg aus der Bundesliga der nächste Abstieg. Die Ostwestfalen müssen in die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga und treffen dort auf den SV Wehen Wiesbaden. Die Hessen scheiterten wie der HSV in letzter Minute an dem direkten Aufstieg und erhalten ebenso eine weitere Chance über die Relegation. Die Spiele zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Wehen Wiesbaden zur Relegation der 2. Bundesliga werden live im Free-TV und Stream übertragen. Alle Termine der Relegation im Überblick:

Relegation zur Bundesliga:

Hinspiel: VfB Stuttgart - Hamburger SV am Donnerstag, 1. Juni 2023, um 20.45 Uhr

- am Donnerstag, 1. Juni 2023, um 20.45 Uhr Rückspiel: Hamburger SV - VfB Stuttgart am Montag, 5. Juni 2023, um 20.45 Uhr

Relegation zur 2. Bundesliga: