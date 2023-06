Pressestimmen nach Relegation: "HSV wird so langsam zum Zweitliga-Dino"

Nach einem 3:0-Sieg für den VfB Stuttgart im Relegations-Hinspiel blieb das Wunder in Hamburg aus. Der HSV verlor auch das Rückspiel. Pressestimmen zur Relegation.

Das Wunder bei Relegations-Rückspiel zwischen dem Haburger SV und dem VfB Stuttgart blieb aus und die Schwaben bleiben in der Bundesliga. Der HSV hat nach der 0:3-Niederlage am vergangenen Donnerstag die Sensation im Rückspiel am Montag verpasst und 1:3 (1:0) verloren. Die Hamburger müssen nun in die sechste Saison in der 2. Liga gehen.

Pressestimmen zur Relegation HSV - VfB: Kein "Wunder von der Elbe"

"Trotz eines vielversprechenden Auftakts war die Hinspiel-Hypothek für Hamburg zu groß: Der HSV wird so langsam zum Zweitliga-Dino - der VfB Stuttgart feiert durch seinen 3:1-Auswärtssieg im Rückspiel der Relegation am Montagabend (05.06.2023) den Bundesligaverbleib." – Sportschau

"Weiter 2. Liga statt Wunder von der Elbe: Der Hamburger SV hat die so sehr ersehnte Rückkehr in die Bundesliga auch im fünften Anlauf verpasst, der VfB Stuttgart feiert seinen Klassenerhalt." – Eurosport

"Jonas Boldt hatte auf ein Wunder gehofft, Hamburgs Profis auf den Faktor Volkspark und Tim Walter daraus die Kombination vom "wunderbaren Volkspark" kreiert. Am Ende blieben alle Hoffnungen unerfüllt und der HSV trotz einer Blitzführung beim 1:3 letztlich chancenlos." – Kicker

HSV - VfB: Pressestimmen nach der Relegation

"Das Relegations-Wunder bleibt aus: Der Hamburger SV ging zwar früh in Führung, konnte das 0:3 aus dem Hinspiel aber nicht mehr drehen. Der VfB Stuttgart hält die Klasse, der HSV verpasst zum fünften Mal den Aufstieg." – Spiegel

"Die Erben des Sisyphos: Nach frühem Rückstand dreht der VfB Stuttgart das Relegations-Rückspiel, gewinnt 3:1 gegen den HSV und bleibt in der Bundesliga. Hamburgs Torwart patzt - die Hanseaten spielen bald das sechste Jahr nacheinander in der zweiten Liga." – Süddeutsche Zeitung

Lesen Sie dazu auch

"Vor dem Spiel emotionalisiert Hamburg-Trainer Tim Walter noch einmal die Spieler und Fans. Und für den HSV startet das Rückspiel sogar optimal. Nach der Pause zieht Stuttgart aber den Stecker." – Frankfurter Allgemeine Zeitung

"1:3 im Relegations-Rückspiel gegen Stuttgart, der HSV verpasst auch in der zweiten Relegation in Folge den Aufstieg (vergangene Saison gegen Hertha). Nur Super-Optimisten hatten noch gehofft, dass die Hamburger das 0:3 aus dem Hinspiel drehen können. Daraus wird nichts." – Bild