Spannendes Meisterrennen: So sieht das Restprogramm von Bayern und BVB aus

Die Bundesliga ist wenige Wochen vor dem Saisonende so spannend wie selten. Der FC Bayern und Borussia Dortmund kämpfen um die Schale. Das Restprogramm der Klubs auf einen Blick.

Nach dem Aus in der Champions League bleibt dem FC Bayern München nur noch die Hoffnung auf die Meisterschaft. Der Triumph in der Bundesliga war für den deutschen Rekordmeister zuletzt so etwas wie die Pflichtaufgabe, was nach den jüngsten Enttäuschungen erst recht gelten dürfte. Der neue Trainer Thomas Tuchel steht bereits unter Druck und darf sich kaum mehr einen Ausrutscher erlauben. Am 29. Spieltag der Bundesliga hat sich Borussia Dortmund nach einem 4:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt an die Tabellenspitze geschoben.

Bundesliga-Restprogramm von FC Bayern und BVB: Ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Nach 29 von 34 Spieltagen liegen die Münchner also nur noch auf Platz 2. Es reicht allerdings ein Spieltag, an dem sich die Konstellation komplett verändern könnte. Denn der BVB hat mit 60 Zählern nur einen Punkt mehr auf dem Konto als der FC Bayern. Ein direktes Duell, welches die Meisterschaft entscheiden könnte, wird es nicht mehr geben. Am 1. April hatten die Bayern den BVB in der Allianz Arena mit 4:2 geschlagen.

Wenn der BVB nun jedes der letzten fünf Spiele gewinnen sollte, würde er die Schale nach Nordrhein-Westfalen holen und die elfte Meisterschaft der Bayern in Folge verhindern. Sicher ist das mit Blick auf die letzten Partien aber nicht. Daher ist ein Blick voraus spannend, auf das Restprogramm des FC Bayern und Borussia Dortmund.

Bundesliga: Restprogramm des FC Bayern im Überblick

30. Spieltag: FC Bayern München – Hertha BSC

– 31. Spieltag: Werder Bremen – FC Bayern München

– 32. Spieltag: FC Bayern München – FC Schalke 04

– 33. Spieltag: FC Bayern München – RB Leipzig

– 34. Spieltag: 1. FC Köln – FC Bayern München

Bundesliga: Restprogramm von Borussia Dortmund im Überblick

30. Spieltag: VfL Bochum – Borussia Dortmund

– 31. Spieltag: Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg

– 32. Spieltag: Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach

– 33. Spieltag: FC Augsburg – Borussia Dortmund

– 34. Spieltag: Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05

Bundesliga, Saison 2022/23: Hat Bayern oder Dortmund das leichtere Restprogramm?

Wenn man nach dem schwersten Gegner geht, ist das Restprogramm der Bayern anspruchsvoller. Sie müssen noch gegen die Leipziger ran, die auf Rang vier der Bundesliga-Tabelle stehen. Letztlich kann aber auch das Restprogramm für den FC Bayern als machbar beschrieben werden. Klar ist, dass schon ein Ausrutscher entscheidend sein könnte, beim spannendsten Schlussspurt in der Bundesliga seit vielen Jahren.