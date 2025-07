Ein Hauch von Torlinientechnik: Technische Hochschule Augsburg entwickelt Stangensensor

Gespannt blickt alles auf Tor 15. Die Mitarbeitenden der Technischen Hochschule Augsburg, der deutsche Kanuslalom-Nachwuchstrainer Michael Keim und der ehemalige Kajak-Olympiasieger Thomas Schmidt. Sie alle haben dazu beigetragen, dass erstmals in einem Kanuslalom-Wettkampf, einem Nachwuchsrennen, ein mit technischen Sensoren ausgestattetes Aufwärtstor hängt. Passenderweise ist es ein ziemlich regnerischer Tag, und alle verfolgen nun aufmerksam jede Bewegung der Stangen. Können die eingebauten Sensoren unterscheiden, ob eine Berührung vom Wasser, vom Wind oder von einem Athleten kommt?

Auf seinem iPad kann Thomas Schmidt nach jeder Durchfahrt des Tors die entsprechenden Daten abrufen und ist nach rund einer Stunde Wettkampf sehr zufrieden. Bis auf zwei, drei unklare Ausschläge stimmen die technischen Erkenntnisse mit den menschlichen Entscheidungen überein. Denn das ist oftmals die Krux im Kanuslalom. Bisher entscheiden nahezu ausschließlich die Torrichterinnen und -richter per Live-Beobachtung, ob eine Berührung vorliegt. Wenn ja, werden dem Kanuten zwei Strafsekunden aufgebrummt. Bei Meisterschaften und Wettkämpfen gibt es noch zusätzlich TV-Bilder, anhand derer die Entscheidungen überprüft werden können. Trotzdem bleiben viele Berührungen umstritten – gerade auch auf internationaler Ebene.

Als Olympiasieger und Diplom-Ingenieur gilt Thomas Schmidt als ausgewiesener Fachmann

So kam Thomas Schmidt, dem Kajak-Olympiasieger von Sydney 2000, die Idee, Kanuslalomstangen mit Sensoren auszustatten, um den Torrichtern ein technisches Hilfsmittel an die Hand zu geben. Ähnlich wie die Torlinientechnik im Fußball. „Der Kanuslalom ist sehr schwer zu werten. Es geht alles sauschnell, in Bruchteilen von Sekunden. Dann hat man Situationen, in denen Wasser involviert ist oder der Wind, der den Torstab bewegt, sodass es wie eine Berührung aussieht. Deswegen stellte sich für mich die Frage, wie man das objektiv optimieren kann“, berichtet der Diplom-Ingenieur. Der gebürtige Bad Kreuznacher ist nach seiner sportlichen Karriere in Augsburg heimisch geworden. Schmidt hat an der Technischen Hochschule Maschinenbau studiert und engagiert sich mit seiner Frau und den beiden Kindern, die ebenfalls im Kanuslalomsport aktiv sind, bei den Kanu Schwaben Augsburg. Als Wettkampf-Funktionär und erfahrener Athlet ist sein Rat in den Kanu-Verbänden national wie international gefragt.

In die Slalomstangen wird ein Beschleunigungssensor mit Mikrocontroller eingebaut

Schon 2009 hatte Schmidt die ersten Ideen, eine Torstangentechnik zu entwickeln. Doch erst jetzt gelang im Rahmen eines konkreten Projekts an der Technischen Hochschule Augsburg der erste ernsthafte Testlauf. Begünstigt davon, dass Schmidts Ideen durch die akademische Unterstützung „auf ein neues Level gehoben“ wurden, wie er sagt, und dass sich die Kosten für die Mikrochip-Technik über die Jahre deutlich verringert haben. Julian Schanz, Projektbetreuer an der TH Augsburg, und seine Studentengruppe haben sich damit beschäftigt, die unterschiedlichen Berührungen maschinell zu messen und auszuwerten. Ein Mikrocontroller an einem Beschleunigungssensor brachte die Lösung, berichtet Schanz. Die Daten wurden dann mit Videomaterial abgeglichen, sodass man feststellen konnte, welche Berührungen welche Ausschläge brachten.

Das Kanu-Projekt soll an der Technischen Hochschule Augsburg weitergeführt werden

Fünf Studenten erstellten seit Semesterbeginn im Oktober diese Projektarbeit, die noch weitergeführt werden soll. Das bekräftigt auch Professorin Dr. Alexandra Tayno, Leiterin des Innovationslabors an der Hochschule. „Das Innovationslabor ist dafür da, dass Leute mit echten Fragestellungen aus der Praxis auf uns zukommen können, wie etwa hier mit der Frage, ob die Stange nun berührt worden ist oder nicht. Wir haben studentische Teams, die dann ein Semester intensiv daran arbeiten. Und wenn etwas Gutes dabei herauskommt, schauen wir auch, dass die Projekte weitergeführt werden und in die Anwendung kommen.“

Für die Aktiven im Kanuslalomsport könnte es ein enormer Fortschritt werden, sollten eines Tages die Stangen mit den Sensoren auf den Wettkampfstrecken mit ihren bis zu 28 Toren funktionieren. Auch für Trainingseinheiten, in denen es keine Torrichter gibt, wäre die Technik interessant. Die Aktiven würden bessere Informationen über Berührungen und entsprechende Linienführungen erhalten. Doch bis dahin braucht es noch Geduld, weiß auch Thomas Schmidt. Trotzdem hat er das klare Ziel vor Augen: „Unterm Strich erhoffen wir uns eine objektivere Bewertung, damit der Wettkampf fairer und für alle gleich wird.“