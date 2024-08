Rhythmische Sportgymnastik bei Olympia 2024: Zeitplan und Übertragung im Free-TV

Laut offiziellem Zeitplan der Olympischen Sommerspiele 2024 findet die Eröffnungsfeier am 26. Juli 2024 statt. Zum ersten Mal in der Geschichte wird diese nicht in einem Stadion gefeiert. Stattdessen werden die Athleten und Athletinnen in Booten auf der Seine in Paris begrüßt. Bis zum 11. August 2024 werden dann insgesamt 329 Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen in 32 Disziplinen vergeben. Eine davon ist Rhythmische Sportgymnastik. Im Turnen zählt die Rhythmische Sportgymnastik zu den neueren Disziplinen, trotzdem ist sie bereits seit 1984 olympisch. 12 Jahre später kam neben dem Einzel- auch der Teamwettkampf dazu. Wann sind die Wettkämpfe? Was sind die Regeln und wo wird Olympia 2024 im TV und Stream übertragen? Alle Infos zur Rhythmischen Sportgymnastik bei Olympia gibt es hier.

Rhythmische Sportgymnastik bei Olympia 2024: Zeitplan und Termine

Bei der Rhythmischen Sportgymnastik werden Elemente des traditionellen Tanzes und der Gymnastik kombiniert. Dabei können vier Geräte verwendet werden: Band, Reifen, Ball und Keulen. Auch die Musikauswahl hat einen großen Einfluss auf die finale Bewertung. In jeder Einzeldisziplin treten die Turnerinnen einmal auf. Die insgesamt vier Aufführungen gehen jeweils 75 bis 90 Sekunden lang. Das Gesamtergebnis setzt sich dann aus drei Komponenten zusammen. Die Choreografie wird nach dem Schwierigkeitsgrad (D-Wertung), der Artistik (A-Wertung) und der Ausführung (E-Wertung) beurteilt. Alle Punkte zusammen ergeben dann die finale Wertung. Rhythmische Sportgymnastik ist übrigens eine reine Frauendisziplin, dementsprechend überschaubar ist auch der Zeitplan.

Hier finden Sie die Termine für die Einzel- und Teamwettkämpfe im Überblick:

Donnerstag, 8. August 2024:

10 Uhr, Einzel Mehrkampf Qualifikation, Teil 1 von 2

15 Uhr, Einzel Mehrkampf Qualifikation, Teil 2 von 2

Freitag, 9. August 2024:

10 Uhr, Gruppe Mehrkampf Qualifikation, Teil 1 von 2

11.15 Uhr, Gruppe Mehrkampf Qualifikation, Teil 2 von 2

14.30 Uhr, Einzel Mehrkampf Finale

Samstag, 10. August 2024:

14 Uhr, Gruppe Mehrkampf Finale

Rhythmische Sportgymnastik bei Olympia 2024: Übertragung im TV und Stream

Bei der Rhythmischen Sportgymnastik werden jeweils drei Medaillen im Einzel- und drei Medaillen im Teamwettkampf verliehen. An drei Tagen finden die Wettkämpfe in dieser Disziplin statt. Die Rechte für die Übertragung von Olympia 2024 hat Warner Bros. Discovery. Olympia 2024 wird also live im Free-TV bei Eurosport 1 zu sehen sein. Auch ARD und ZDF haben sich Teillizenzen gesichert. Vereinzelte Wettkämpfe werden also auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein. Bei 32 Disziplinen kann man jedoch unmöglich alle Wettkämpfe im linearen TV-Programm übertragen.

Die Rhythmische Sportgymnastik wird am 6. August 2024 in der ARD übertragen. Die Sendezeiten sind um 10.00 Uhr (Mehrkampf Einzel Qualifikation) und 15.00 Uhr (Mehrkampf Einzel Qualifikation). Sie können weiterhin auf ein kostenpflichtiges Abo bei discovery+ zurückgreifen. Hier werden alle Wettkämpfe im Stream übertragen. Außerdem gibt es einen ARD Live-Stream.