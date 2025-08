Gymnastik-Star Varfolomeev wieder Fünffach-Meisterin

Gymnastik-Star Darja Varfolomeev hat einmal mehr ihre Extraklasse unter Beweis gestellt und wie 2023 bei den deutschen Meisterschaften alle fünf Titel gewonnen. Einen Tag nach Gold im Mehrkampf war die 18 Jahre alte Olympiasiegerin in Dresden auch in den Einzelfinals mit Reifen, Ball, Keulen und Band nicht zu schlagen.

2023 auch fünfmal WM-Gold

Schon bei den deutschen Meisterschaften 2023 in Düsseldorf hatte die Ausnahme-Gymnastin aus Schmiden alle Titel abgeräumt. Anschließend gelang ihr das gleiche Kunststück bei den Weltmeisterschaften in Valencia. Bei den kommenden Weltmeisterschaften vom 20. bis 24. August in Rio de Janeiro startet sie erneut mit berechtigten Gold-Hoffnungen.

Bei allen vier Einzel-Entscheidungen hatte Varfolomeev mehr als einen Punkt Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Anastasia Simakova (Schmiden) gewann Silber mit dem Band und den Keulen, die Olympia-Vierte Margarita Kolosov (Potsdam) wurde Zweite mit dem Reifen, und Viktoria Steinfeld (Schmiden) sicherte sich mit dem Ball Rang zwei.

Volle Konzentration: Darja Varfolomeev. Foto: Hendrik Schmidt/dpa