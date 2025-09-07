Emotionale Achterbahnfahrt beim Kanu-Weltcup: Augsburger Athleten zwischen Freud und Leid

Vor den Augen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zeigte sich am Schlusstag des Kanu-Weltcups auf dem Augsburger Eiskanal wieder einmal das besondere Flair dieser olympischen Sportstätte von 1972. Bei strahlendem Sonnenschein, blauem Himmel und der lautstarken Anfeuerung durch mehr als 2000 Zuschauer an der Strecke zeigte die internationale Kanu-Elite spektakuläre Rennen durch das Wildwasser. Erstmals konnte im Kajak Cross auch die Wahl-Augsburgerin Ricarda Funk ihr ganzes Können abrufen und sicherte sich ihren ersten Weltcup-Sieg in dieser Disziplin.

Funk sprintete von Runde zu Runde jeweils als Erste ihrer Vierergruppe ins Ziel und konnte die hartnäckigen Konkurrentinnen auch im Finale souverän abschütteln. Der Lohn der harten Paddelarbeit für die überglückliche Funk: Nach Silber im Individual auch noch die Goldmedaille und der Gesamt-Weltcup-Titel im Kajak Cross. Gerührt und mit Tränen in den Augen nahm sie ihre Medaille bei der feierlichen Siegerehrung entgegen, nachdem sie im Kanuslalom am Freitag einen herben Rückschlag erlitten hatte. Im Finallauf war ihr ein schwerer Fehler unterlaufen, den sie nicht mehr gutmachen konnte.

Noah Hegge (Kanu Schwaben Augsburg) und Stefan Hengst (KR Hamm) schieden im Kajak-Cross-Viertelfinale aus. Dabei hatte Hegge, Olympia-Bronzegewinner von Paris, bereits ein Rennen mehr in den Knochen, da sein Achtelfinale wiederholt wurde, weil am Start etwas schiefgelaufen war. Im Viertelfinale sah es zunächst gut für den 26-Jährigen aus, allerdings wurde er attackiert und abgedrängt, und hatte keine Chance mehr. Hengst schien fast sicher in seinem Viertelfinale als Erster durchzukommen, befuhr allerdings ein Aufwärtstor nicht korrekt, was mit einer Strafwertung geahndet wurde. Damit das Aus für den 31-Jährigen.

Mehr als 4000 Zuschauer bevölkerten an den drei Wettkampftagen des Weltcups den Eiskanal, vor allem am Samstag und Sonntag sorgten die Kanufans für eine ausgelassene Stimmung, die sich auch auf die Sportlerinnen und Sportler übertrug. Einer, der in dieser Kulisse so unerwartet wie unliebsam zum Zuschauen verdammt war, war Sideris Tasiadis, der Augsburger Lokalmatador im Canadier Einer.

Anhaltende Schmerzen im Ellenbogen von Sideris Tasiadis

Gesundheitliche Probleme hatten dazu geführt, dass der Schwaben-Kanute schon im Vorlauf des C1-Wettbewerbs ausgeschieden war und kurz darauf auch seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Australien absagte. Grund war eine Verletzung am linken Ellenbogen, die er sich vergangene Woche beim Weltcuprennen in Tacen (Slowenien) zugezogen hatte. Aufgrund des Niedrigwassers im dortigen Kanal war der Augsburger mehrfach mit dem Ellenbogen auf Grund geschlagen. Wegen der anhaltenden Schmerzen musste Tasiadis in der Woche vor dem Augsburger Weltcup sogar aufs Training verzichten und probierte erst am Freitag die ersten Paddelschläge. Mit ernüchterndem Ergebnis: die Schmerzen kamen immer wieder zurück.

Trotzdem wagte er vor seinem Heimpublikum den Weltcup-Auftritt. Mit zusammengebissenen Zähnen gelang dem 35-jährigen Routinier zwar der schnellste Vorlauf der gesamten internationalen Konkurrenz. Aufgrund eines nicht korrekt durchfahrenen Tores handelte er sich allerdings 50 Strafsekunden ein und schaffte es nicht ins Halbfinale. „Mit einem lädierten Ellenbogen an den Start zu gehen, ist immer ein Abwägen, ob es funktioniert oder nicht. Man hat hier und da gesehen, dass ich meine harten Schläge nicht setzen kann“, räumte Tasiadis die Beeinträchtigungen ein.

Icon vergrößern Der Augsburger Lokalmatador Sideris Tasiadis musste seine Teilnahme an der Kanu-Weltmeisterschaft in Australien wegen einer Verletzung am Ellenbogen absagen. Foto: Fred Schöllhorn Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Augsburger Lokalmatador Sideris Tasiadis musste seine Teilnahme an der Kanu-Weltmeisterschaft in Australien wegen einer Verletzung am Ellenbogen absagen. Foto: Fred Schöllhorn

Nächste Woche weitere Termine mit Ärzten und Physiotherapeuten

In den nächsten Tagen will er die Verletzung noch einmal medizinisch abklären lassen. Noch einmal ins MRT in die Hessingpark-Clinic gehen, sich noch einmal mit den Ärzten und Physiotherapeuten beraten. „Die Muskeln machen einfach wieder dicht, wenn ich fünf Minuten fahre“, sagte der enttäuschte Tasiadis. Kurz nach seinem Weltcup-Aus folgte eine weitere Erklärung des zweifachen Olympiamedaillengewinners und Weltmeisters von 2022: Er werde nicht an der WM vom 29. September bis 5. Oktober in Penrith (Australien) teilnehmen. Diese Entscheidung habe er in Abstimmung mit dem deutschen Kanu-Sportdirektor Jens Kahl und dem Kanuslalom-Cheftrainer Klaus Pohlen sowie nach Rücksprache mit dem Mannschaftsarzt getroffen.

Keine Verschlechterung riskieren

Hinsichtlich seiner Gesundheit und auch seiner langfristigen Planung ist Tasiadis froh, sich nun zu Hause auf seine Genesung konzentrieren zu können. 2028 möchte er noch einmal an den Olympischen Spielen teilnehmen, es wären die fünften seiner Karriere. Eine gesundheitliche Verschlechterung in Australien zu riskieren, käme da nicht infrage. „Ich bin froh, dass wir gemeinsam eine Lösung gefunden haben, damit ich eine solche Verletzung nicht verschleppe“, betonte Tasidis. Das Mitglied von Kanu Schwaben Augsburg hat in seiner langen Karriere bereits an sechs Weltmeisterschaften teilgenommen und dabei viermal Silber mit dem Team gewonnen und einmal Bronze in der Einzelwertung. 2022 wurde er auf seiner Heimstrecke am Augsburger Eiskanal schließlich Weltmeister.

Erstmals seit über 15 Jahren muss der Deutsche Kanu Verband (DKV) nun auf einen seiner zuverlässigsten Medaillenlieferanten verzichten. „Sidi ist ein wichtiger Bestandteil des Teams, mit seiner guten Laune und seiner Erfahrung. Er wird auf alle Fälle fehlen“, sagte seine Teamkollegin und Vereinskameradin Elena Lilik, die bei den Weltcups in Tacen und Augsburg ein starkes Comeback nach ihrer Hand-Operation abgeliefert hatte. „Aber eines, was ich in den letzten Jahren gelernt habe ist, dass Gesundheit immer vor geht. Deshalb denke ich, er hat die richtige Entscheidung getroffen.“