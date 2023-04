Deutsches Team beendet EM mit fünf Medaillen

Griechisch-römisch-Spezialist Roland Schwarz hat dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) zum Abschluss der Europameisterschaft in Zagreb eine weitere Medaille beschert.

Der 26-Jährige gewann am Sonntag sein kleines Finale in der Gewichtsklasse bis 82 Kilogramm gegen den Aserbaidschaner Rafig Huseynov und holte Bronze. Es ist seine dritte Medaille bei einem großen internationalen Turnier. Bei der EM 2019 war er Zweiter, bei der WM 2021 Dritter geworden.

Vor Schwarz hatten bei den Titelkämpfen in Kroatiens Hauptstadt schon Elena Brugger, Luisa Niemesch und Sandra Paruszewski aus dem in Summe überzeugenden deutschen Frauen-Team sowie Freistilringer Horst Lehr jeweils Bronze gewonnen. Die EM diente auch als Standortbestimmung vor der WM in Belgrad, bei der im September die ersten Tickets für Olympia in Paris vergeben werden.

(dpa)