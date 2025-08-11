Kingsley Coman: Ein moderner Held verlässt die Bayern

Es gab in der Geschichte des FC Bayern schon unwahrscheinlichere Helden. Als erstes genannt sei der Mann, der auf den Namen „Katsche“ hört. In Ermangelung besserer Alternativen trieb Georg Schwarzenbeck im Mai 1974 in der 120. Minute in die gegnerische Hälfte. Die Statistiken mögen andere Werte ergeben, Zeitzeugen aber ist nicht erinnerlich, dass Schwarzenbeck davor oder danach in seiner Karriere einmal dem gegnerischen Tor derart nahegekommen ist. Der Ball landete im Tor von Atletico Madrid, es war der Ausgleich zum 1:1 im Finale des Europapokals der Landesmeister 1974. Der Treffer bedingte ein Wiederholungsspiel, das die Münchner 4:0 gewannen und sie erstmalig den Triumph im bedeutendsten europäischen Vereinswettbewerb feiern ließ. Schwarzenbeck war der Bodyguard von Franz Beckenbauer. Der Kaiser zauberte, Katsche verteidigte ihn gegen barbarische Angriffe auf das edle Gebein.

Dem Schweden Patrik Andersson gelang in zwei Spielzeiten bei den Münchnern genau ein Treffer. Noch heute streiten sich die Gelehrten darüber, ob es physikalisch überhaupt möglich war, den Ball durch die auf der Torlinie postierte Hamburger Mauer zu schießen. Letztlich aber lag der Ball im Netz, Andersson hatte weit in der Nachspielzeit gegen den HSV ausgeglichen und die Bayern 2001 zur Meisterschaft geschossen. Vier Tage später setzten sich die euphorisierten Münchner im Finale der Champions League gegen allerhand Widerstände durch und gewannen den Titel.

Als Kingsley Coman den FC Bayern zur Champions League schoss

Kingsley Coman wiederum ist das Toreschießen nicht fremd. Der Franzose hat in seinen zehn Jahren in München einige wichtige Treffer erzielt. Zum Publikumsliebling aber hat er es nie geschafft. Anders etwa als Arjen Robben, der auf der gleichen Position spielte und in etwa ähnlich geplagt war von nicht ganz reißfesten Fasern und Bändern. Robbens Treffer im Finale von Wembley 2013 ist nicht nur den Bayernfans in Erinnerung. Das Tor von Coman im Finale 2020 in Lissabon gegen Paris St. Germain hingegen sehen nicht viele vor sich. Es war eines der Corona-Jahre. Keine Fans im Stadion, die Stimmung dementsprechend gedämpft.

Nun verlässt Coman nach zehn Jahren die Bayern und schließt sich dem saudischen Klub Al-Nassr an. Bis zu 25 Millionen Euro netto soll er dort verdienen. Eine obszöne Summe, die eine geringere sportliche Herausforderung verständlicherweise vergessen lässt. Coman ist einer der modernen Helden in der Geschichte des FC Bayern. Kein selbstloser Adjutant wie Schwarzenbeck, kein zur Egozentrik neigender Solokünstler wie Robben. Sondern: Ein Held, als einer gebraucht wurde.