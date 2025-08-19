Schön die Platine polieren

Bislang galt Ivan Drago als der „am perfektesten trainierte Athlet, den es je gab“. Sagte zumindest ein sowjetischer Funktionär im 1985 veröffentlichten cineastischen Meisterwerk „Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts“. Daran haben mittlerweile zwei Sachverhalte als falsch zu gelten. Zum einen ist die Steigerungsform des Adjektivs „perfekt“ unsinnig. Und zum anderen gibt es mittlerweile weit besser ausgebildete Kampfmaschinen als den vom Charaktermimen Dolph Lundgren gespielten Drago. Unlängst etwa traten bei der Weltmeisterschaft für humanoide Roboter allerlei von künstlicher Intelligenz gespeiste Blech-Athleten gegeneinander an. Kaum jemand oder etwas lässt sich besser trainieren als Roboter.

In China maßen sie sich in verschiedenen Disziplinen. Fußball, Kickboxen, Laufen – aber auch Sortieren und Servieren. Kampfsportlern und Fußballern wird in mancherlei Kreisen nachgesagt, ihre geistige Kapazität nicht adäquat zu nutzen. Das ist falsch. Muss zumindest jedem bewusst sein, der die Humanioden hat kicken sehen – auf dem Feld und im Boxring. Die Roboter sanken wie weiland Neymar ohne jegliche Berührung zu Boden oder traten ins Nichts, statt ihrem Kontrahenten mal schön die Platine zu polieren.

Perfekte Kampfmaschinen jedenfalls waren nicht zu sehen. Immerhin aber müssen sich die Maschinen nicht grämen. Leid und Freude ist ihnen fremd. Das eint sie mit Ivan Drago. Makel haben die Maschinen noch zahlreiche – nur eben keine menschlichen. Die Roboter kommen noch nicht auf die Idee, ihrem Gegner Wasser in den Kragen zu schütten, um Kurzschlussreaktionen hervorzurufen. Kein Betrug, keine Emotionen, kaum Leistung. Beruhigend für alle, die sich als perfekteste Krönung der Schöpfung sehen.