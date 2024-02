Wieder kein Heimsieg für Rodler Langenhan in Oberhof

Die deutschen Rennrodler verpassen in Oberhof den Sieg. Dennoch gibt es beim Erfolg des Österreichers Jonas Müller Grund zum Jubeln.

Max Langenhan hat auf seiner Heimbahn in Oberhof den Sieg erneut verpasst. Beim Weltcup musste sich der Rennrodel-Weltmeister wie vor einer Woche an gleicher Stelle mit Rang zwei begnügen.

Dem Gesamtweltcup-Führenden fehlten 0,076 Sekunden auf den Österreicher Jonas Müller. Mit Platz drei sicherte sich Olympiasieger Felix Loch erstmals in diesem Winter einen Weltcup-Podestplatz. Er hatte nach einem ganz starken zweiten Durchgang mit Bestzeit 0,098 Sekunden Rückstand auf Müller.

"Der Schlitten war im ersten Lauf etwas zu rutschig. Im zweiten hatte ich dann einen groben Fehler in Kurve 12, da war der Schwung völlig weg", sagte Langenhan. Loch freute sich über seinen zweiten Durchgang: "Der war so, dass man mit einem guten Gefühl wieder hier weggehen kann. Oberhof ist für uns jetzt ausgerodelt, es wird Zeit, dass wir wieder mal was anderes sehen", sagte Loch.

Zum Ausklang der Saison stehen am nächsten und am übernächsten Wochenende noch zwei Weltcuprennen im lettischen Sigulda an.

(dpa)