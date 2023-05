Rodeln

In Augsburg hat Rodel-Weltmeisterin Dajana Eitberger ein neues Zuhause gefunden

Plus Dajana Eitberger will in der Region sesshaft werden. Auch im Sport hat sie neue Pläne: Für die Olympischen Spiele 2026 will sie in den Zweisitzer wechseln.

Wenn Rodel-Weltmeisterin Dajana Eitberger im Sommer an ihrer Fitness arbeiten muss, zieht es sie in den Siebentischwald oder an den Eiskanal. Eine Sportstätte, die zumindest dem Namen nach ziemlich gut zu ihrer eigenen Sportart passt. Joggen, Inlineskaten oder Radfahren, mitunter auch Trainingseinheiten an den Geräten im Kanuslalom-Leistungszentrum – so sieht Eitbergers Athletik-Programm aus, wenn die Rodelsaison Pause hat. Vor rund zwei Jahren ist sie mit ihrem Lebensgefährten und ihrem dreijährigen Sohn Levi von München in die Fuggerstadt gezogen. Die kleine Familie fühlt sich hier wohl, auch wenn die gebürtige Thüringerin zu ihren Wettkämpfen und Trainingslagern weite Fahrstrecken in Kauf nimmt.

"Ich mache gern einen Unterschied zwischen Heimat und Zuhause. Heimat ist da, wo meine Wurzeln sind, was auf meiner Geburtsurkunde steht. Aber ein Zuhause haben mir mein Lebensgefährte und mein kleiner Sohn gegeben", sagt Eitberger. Dass sie in Bayerisch-Schwaben weit weg von jeglicher Rodelbahn wohnt, sei bei ihrer Erfahrung kein Problem. "Im Sommer beschränkt es sich eh auf athletisches Training. Und auf der Bahn habe ich ja auch einen gewissen Erfahrungswert. Der Winter ist dann sowieso von Woche zu Woche getaktet, da sind wir mit der Nationalmannschaft an den Stützpunkten. Aber selbst da überlege ich immer, ob ich mir ein paar Läufe sparen kann. Das mache ich mit meiner Erfahrung dann wieder wett."

