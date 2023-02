Eintracht Frankfurt sichert Playoffs für VBL CC in FIFA 23

Nach Hansa Rostock und RB Leipzig hat sich mit Eintracht Frankfurt das dritte Team der Virtual Bundesliga Club Championship in FIFA 23 einen Platz in den Playoffs gesichert.

Nach Siegen gegen den 1. FC Kaiserslautern und die TSG Hoffenheim stehen die E-Sportler des Fußball-Bundesligisten aus Hessen mit 43 Punkten auf dem zweiten Platz der Süd-Ost-Division der VBL CC.

Bei vier verbleibenden Spielen (maximal zwölf Punkte) hat das Team 13 Zähler Vorsprung auf die Siebten vom 1. FSV Mainz 05, die aktuell die Playoffs verpassen würden. Bei zudem sechs Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten vom FC Augsburg haben die Frankfurter gute Chancen, sich direkt für das Finalturnier um die Meisterschaft zu qualifizieren.

Deutlich enger ist das Rennen um den fixen Finalplatz in der Nord-West-Division. Mit dem FC St. Pauli, dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04 liegen hier drei Teams punktgleich (42 Zähler) auf den Rängen zwei bis vier. An den Tabellenspitzen hat sich derweil nichts geändert. Während im Nord-Westen der F.C. Hansa Rostock auf dem ersten Platz steht, liegt im Süd-Osten RB Leipzig in Führung.

(dpa)