DFB-Pokal 23/24: Rostocker FC vs. FC Heidenheim - Übertragung live im TV und Stream

Beim DFB-Pokal 23/24 trifft der Rostocker FC auf den FC Heidenheim. Hier gibt es Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des Spiels live im TV und Stream.

Mitte August beginnt die neue Saison des DFB-Pokals. Bis zum 27. September müssen sich die Vereine aus verschiedenen deutschen Fußballligen in der 1. Runde des Pokals messen. Wie so oft muss dabei ein frischgebackener Erstligist gegen einen Verein aus der 2. Liga ran: Der 1. FC Heidenheim trifft auf den Rostocker FC.

Sie wollen wissen, wann genau das Spiel zwischen Rostock und Heidenheim stattfinden wird und wie man es verfolgen kann? Im Folgenden gibt es alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des Spiels live im TV und Stream. Auch die Frage, ob das Spiel im Free-TV zu sehen ist, beantworten wir für Sie.

Rostocker FC vs. 1. FC Heidenheim im DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der Spielplan des DFB-Pokals 23/24 gibt es vor: Das Match zwischen dem Verein aus Rostock und den Heidenheimern findet am Sonntag, dem 13. August 2023, statt. Der Anpfiff ist für 13 Uhr angesetzt.

FC Rostock vs. 1. FC Heidenheim : 13. August 2023, 13 Uhr

Rostocker FC - Heidenheim live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal

Wer auf die Übertragung des DFB-Pokals 23/24 im Free-TV hofft, wird wohl etwas enttäuscht werden: Nur 15 Partien zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Darunter fallen unter anderem die beiden Halbfinals und das Finale. Ein Großteil der Spiele ist stattdessen nur kostenpflichtig beim Bezahlsender Sky zu sehen. So auch die Partie zwischen Rostock und Heidenheim. Wer das Match also live verfolgen möchte, kann ein Abonnement bei Sky abschließen. Im Jahresvertrag kostet das aktuell 20 Euro monatlich.

Spiel: Rostocker FC - 1. FC Heidenheim , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

Rostocker FC - , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: Sonntag, 13. August 2023

Sonntag, 13. August 2023 Uhrzeit : 13 Uhr

13 Uhr Ort: Ostseestadion in Rostock

Ostseestadion in Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 23/24: Rostocker FC gegen 1. FC Heidenheim live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Ein großer Teil der Spiele im DFB-Pokal werden nicht im Free-TV gezeigt, sondern sind nur am Pay-TV-Sender Sky verfügbar. Wer dafür kein Geld auf den Tisch legen möchte, aber trotzdem immer aktuell informiert sein will, dem können wir eine Alternative ans Herz legen: unseren Live-Ticker. Damit lassen sich sämtliche Spiele des DFB-Pokals 23/24 live verfolgen. Sie sind also auch ohne Live-Übertragung dabei, wenn Tore fallen, Karten verteilt und Ecken geschossen werden.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Rostocker FC - 1. FC Heidenheim im DFB-Pokal 23/24: Bilanz und Infos

Laut fussballdaten.de sind die beiden Verein aus Rostock und Heidenheim bereits einige Male aufeinander getroffen: Insgesamt 11 Spiele sind in der Datenbank verzeichnet. Das erste aufgeführte Match fand dabei am 16. Oktober 2010 statt und das letzte am 28. Januar 2023. Die Tendenz zeigt dabei ganz leicht Richtung Heidenheim: fünf Spiele konnten die Heidenheimer bisher gewinnen, die Rostocker vier. Zwei Mal ging die Partie unentschieden aus. Auch das Torverhältnis favorisiert den Verein aus Heidenheim: 14 zu 10 steht es für die Mannschaft.