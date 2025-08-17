Rot-Weiss Essen – Borussia Dortmund live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 25/26

In der ersten Runde des DFB-Pokals 2025/26 empfängt Rot-Weiss Essen den BVB. Bei der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zog der Sprinter Owen Ansah die 32 Paarungen für die erste Runde und sorgte so für das Nachbarschaftsduell. Rot-Weiss Essen hatte sich zum dritten Mal in Folge den Landespokal gesichert und war deshalb im Lostopf für den DFB-Pokal 2025/2026. Im Finale besiegte Essen den MSV Duisburg mit 2:1. In der letzten Saison der 3. Liga landeten die Essener auf dem achten Tabellenplatz. Während der Saison traf RWE zweimal auf die zweite Mannschaft des BVB und konnte beide Spiele für sich entscheiden. Die erste Mannschaft von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen haben schon früher im Pokal gegeneinander gespielt. Die Spiele fanden in der Saison 1982/83 als auch in der Saison 2008/09 statt, jeweils in der ersten Runde. In beiden Fällen setzte sich Dortmund mit 3:1 durch.

Die Borussen mussten sich in der vergangenen Saison schon in der 2. Runde vom DFB-Pokal verabschieden. Das Team unter dem damaligen Trainer Nuri Şahin verlor mit 1:0 gegen den VfL Wolfsburg. Unter dem neuen Trainer Niko Kovac hat sich der BVB in dieser Saison allerdings wieder das Ziel gesetzt, das Finale im Berliner Olympiapark zu erreichen. Dafür muss die Mannschaft aber erst einmal die 1. Runde gegen Rot-Weiss Essen bestehen.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie, wann das Derby zwischen Essen und Dortmund im DFB-Pokal 25/26 ausgetragen wird. Außerdem haben wir alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream für Sie zusammengetragen.

Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund im DFB-Pokal 25/26: Termin und Anstoß

Das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem Bundesligisten Borussia Dortmund wurde laut dem Spielplan des DFB-Pokals 25/26 auf Montag, den 18. August, angesetzt. Die Partie beginnt um 20.45 Uhr abends.

Essen vs. BVB live im Free-TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Die Sportrechte-Agentur SportA, die von ARD und ZDF gemeinsam betrieben wird, hat sich die Rechte zur Übertragung des DFB-Pokals 25/26 im Free-TV gesichert. Insgesamt dürfen die zwei Sender 15 Spiele pro DFB-Pokal-Saison live im Fernsehen zeigen, was eine Erweiterung um zwei Spiele im Vergleich zur bisherigen Vereinbarung bedeutet. Darunter befinden sich auch beide Halbfinals und das Finale. Zudem wird das Duell zwischen Essen und Dortmund ebenfalls live in der ARD übertragen. Zeitgleich kann das Spiel auch kostenlos im Livestream der ARD verfolgt werden.

Das größte TV-Angebot bleibt jedoch weiterhin Sky vorbehalten. Der Pay-TV-Anbieter wird, wie in den vergangenen Jahren, alle 63 Pokalspiele von der ersten Hauptrunde bis zum Finale sowohl live als auch in voller Länge übertragen. Zudem wird Sky die Begegnungen in der „Original-Sky-Konferenz“ zeigen, um den Zuschauern alle Spiele und Tore zu bieten. Ein weiterer neuer Partner ist DAZN. Auf der Streaming-Plattform werden Fans ab Mitternacht des jeweiligen Spieltags Highlights der Pokalpartien ansehen können. Auch Sport1, der bereits bestehende Partner des DFB-Pokals, wird ab dem Folgetag des Spiels frei zugängliche Spielberichte und Clips zur Verfügung stellen.

Hier sind alle wichtigen Details zum DFB-Pokalspiel zwischen Essen und Dortmund noch einmal im Überblick:

Spiel: Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund, DFB-Pokal 25/26, 1. Runde

Datum: 18. August 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Stadion an der Hafenstraße, Essen

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: ARD , WOW

Rot-Weiss Essen gegen Dortmund im DFB-Pokal 25/26: Bilanz der beiden Teams

Im Gegensatz zu Essen spielt der BVB in der 1. Bundesliga. Laut ran.de sind sich die beiden Mannschaften in der Vergangenheit trotzdem schon in 39 Spielen auf dem Rasen gegenübergestanden. Nur zehn der 39 Spiele endeten mit einem Sieg für Essen. Borussia Dortmund konnte sich hingegen in 23 Duellen gegen Essen behaupten. Sechs Spiele wurden mit einem Unentschieden abgepfiffen. Aufgrund des Klassenunterschieds geht natürlich der BVB als Favorit ins Match - der DFB-Pokal ist bekanntlich aber immer für eine Überraschung gut.