Roter Stern Belgrad - VfB Stuttgart live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Der serbische Fußballverein Roter Stern Belgrad spielt im eigenen Land in der Serbischen Super Liga und damit in der höchsten Spielklasse des Landes. Sie stehen dort aktuell an der Spitze der Tabelle und haben die letzten fünf Spiele gewonnen. Der Kader ist derzeit etwa 78,55 Millionen Euro wert. In Serbien und im ehemaligen Jugoslawien hat der Verein schon einige Pokale abgeräumt. In jüngerer Vergangenheit wurde die Mannschaft oft serbischer Meister und serbischer Pokalsieger. Im internationalen Raum kann Belgrad jedoch nicht mit so vielen Pokalen glänzen. Lediglich der Sieg des Europapokals stellt dabei ein Highlight dar, dieser liegt aber bereits fast 30 Jahre zurück. Die Qualifikation für die Champions League ist dem Roten Stern schon des Öfteren gelungen, jedoch hat die Leistung meist nicht für mehr als die Gruppenphase gereicht.

Der VfB Stuttgart spielt mittlerweile die fünfte Saison in Folge in der Bundesliga. Während der Verein vereinzelt in die zweite Liga abgerutscht ist, hat er es stets geschafft, sich wieder nach oben zu kämpfen. Aktuell ist der Kader etwa 313,73 Millionen Euro wert und damit deutlich mehr als Belgrad. Pokale wie den DFB-Pokal konnte Stuttgart schon gewinnen, diese Siege liegen aber weit in der Vergangenheit. In der Champions League konnte der VfB bisher nicht mehr als das Achtelfinale erreichen. Ob diese Leistung in der aktuellen Saison getoppt werden kann, wird sich zeigen. Dafür müssen die Stuttgarter sich zunächst gegen Belgrad beweisen.

Wann findet das Spiel zwischen dem Roten Stern Belgrad und dem VfB Stuttgart statt? Wo wird es übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

Roter Stern Belgrad vs. VfB Stuttgart in der Champions League: Termin und Anstoß

Dem Spielplan der Champions League 24/25 nach findet die Partie zwischen Belgrad und Stuttgart am 27. November 2024 statt. Anstoß ist am Abend um 18.45 Uhr im Rajko Mitic Stadion in Belgrad.

Belgrad - Stuttgart live im TV und Stream: CL-Übertragung

Die Rechte zur Übertragung der Champions League 24/25 haben sich in dieser Saison der Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime gesichert. Im Free-TV wird bis auf das Finale also kein Spiel gezeigt. Wollen Sie das Match zwischen Belgrad und Stuttgart sehen, kommen Sie wohl um ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN nicht herum. Der Anbieter hat nämlich für dieses Spiel die Exklusivrechte. Ein Abo bei DAZN kostet aktuell 34,99 Euro pro Monat.

Hier finden Sie noch einmal alle Infos zum Spiel im Überblick:

Spiel: Roter Stern Belgrad - VfB Stuttgart, Champions League Ligaphase, 5. Spieltag

Datum : 27. November 2024

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: Rajko Mitic Stadion, Belgrad

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Roter Stern Belgrad - VfB Stuttgart in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Laut der Seite fußballdaten.de sind die beiden Mannschaften sich noch nicht auf dem Rasen begegnet. Das Champions League Match wird damit also eine Premiere. Neben der Bilanz ist der Wert des Kaders ein weiterer Indikator für die Leistung eines Teams. Wie bereits erwähnt liegt der Wert von Belgrad bei etwa 78,55 Millionen Euro und der von Stuttgart bei etwa 313,73 Millionen Euro. Man kann also guten Gewissens Stuttgart die Favoritenrolle im anstehenden Match zusprechen.