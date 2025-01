RSC Anderlecht - TSG Hoffenheim heute live im Free-TV und Stream: Übertragung der Europa League 24/25

Für die 36 Mannschaften, die an der Europa League 24/25 teilnehmen, steht der 8. Spieltag an. Trotz einer durchwachsenen Bilanz in der Europa League hat auch Hoffenheim noch eine theoretische Möglichkeit, sich für die Play-offs zu qualifizieren.

Mit nur sechs Punkten und einem Sieg aus den ersten sieben Spielen in der Europa League steht Hoffenheim unter Druck. Am 8. Spieltag besteht jedoch noch eine Chance, in der Auswärtspartie bei RSC Anderlecht die Play-off-Runde zu erreichen. Die Spieler wollen sich nach der Niederlage gegen Tottenham Hotspur nicht auf mathematische Rechnungen einlassen. „Wir wollen einfach gewinnen. Wir wollen einen guten Abschluss haben“, erklärte Hoffenheims Mittelfeldspieler Anton Stach. Auch Trainer Christian Ilzer äußerte sich zurückhaltend und betonte, dass er sich unsicher sei, ob noch eine Chance auf das Weiterkommen besteht. Eine Chance für Hoffenheim existiert jedoch tatsächlich, wie sich nach den Spielen am 23. Januar 2025 herausstellte.

Die TSG hat nach sieben Spieltagen nur sechs Punkte auf dem Konto. Um sich den rettenden 24. Platz zu sichern, muss der Verein mindestens vier Plätze gutmachen. Ein Sieg gegen Anderlecht ist die einzige Möglichkeit, um sich für die Play-off-Runde zu qualifizieren. In Schlagdistanz befinden sich Mannschaften wie AS Rom, Ferencvaros Budapest, Fenerbahce Istanbul und Besiktas Istanbul, die alle neun Punkten haben, sowie der FC Porto mit acht Punkten und Twente Enschede als auch Sporting Braga mit sieben Punkten. Ein deutlicher Sieg könnte Hoffenheims Tordifferenz verbessern und somit die Chancen auf das Weiterkommen erhöhen. Eine zusätzliche Hilfe von anderen Teams bleibt für eine weitere Spielrunde jedoch unabdinglich.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie, wann genau das EL-Spiel zwischen Hoffenheim und Anderlecht stattfindet und wo die Partie im TV und Stream übertragen wird.

Heute RSC Anderlecht - TSG Hoffenheim in der Europa League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Am 8. Spieltag der Europa League 2024/2025 trifft Anderlecht auf Hoffenheim. Laut dem Spielplan der Europa League 2024/25 ist die Begegnung auf den heutigen Donnerstag, den 30. Januar 2025, datiert. Anpfiff ist um 21 Uhr im Lotto Park in Brüssel.

Anderlecht vs. Hoffenheim heute live im Free-TV und Stream: EL-Übertragung am 8. Spieltag

Das Spiel zwischen Anderlecht und Hoffenheim wird heute live im Free-TV auf dem kostenlosen Sender NITRO übertragen. Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und AS Rom läuft dagegen exklusiv beim Streaminganbieter RTL+.

Generell wurden die Übertragungsrechte für die Europa League 2024/25 vollständig von der Mediengruppe RTL erworben. Die Vereinbarung ist bis 2027 gültig. Daher werden ausgewählte Spiele regelmäßig auf den Free-TV-Sendern RTL und NITRO übertragen. Alle weiteren Partien sowie die Live-Konferenzen sind über den kostenpflichtigen Streaming-Dienst RTL+ zugänglich. Das Match zwischen Anderlecht und Hoffenheim wird ebenfalls über RTL+ gestreamt, wobei ein monatliches Abo für 8,99 Euro erforderlich ist.

Hier sind alle wichtigen Infos zur EL-Partie Anderlecht gegen Hoffenheim in der Übersicht:

Spiel: RSC Anderlecht - TSG Hoffenheim, Ligaphase der Europa League 24/25, Spieltag 8 von 8

Datum: 30. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr (Übertragung ab 20.15 Uhr)

Ort: Lotto Park, Brüssel

Übertragung im Free-TV: NITRO

Übertragung im Pay-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Anderlecht gegen Hoffenheim heute in der Europa League 24/25: Bilanz der beiden Teams

Aus der Statistik von kicker.de geht hervor, dass der RSC Anderlecht nur einmal in der Vergangenheit gegen Hoffenheim gespielt hat. Das Freundschaftsspiel fand am 19. Januar 2019 statt und endete mit einem 3:2-Sieg für Anderlecht.