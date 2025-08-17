RSV Eintracht 1949 – 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 2025/26

Der DFB-Pokal wird in der Saison 2025/26 bereits zum 83. Mal ausgespielt. Seit 1935 spielen jährlich Mannschaften aus verschiedenen Ligen um die Trophäe - von den Profis der Bundesliga bis zu den Amateuren. Nach der deutschen Meisterschaft ist es das prestigeträchtigste Turnier im deutschen Fußball auf Vereinsebene. Mit insgesamt 78 Treffern ist Gerd Müller bis heute Rekordtorschütze, der FC Bayern München hält wiederum mit zwanzig gewonnenen Endspielen den Rekord für die meisten Titelgewinne im DFB-Pokal. Zuletzt krönte sich jedoch der VfB Stuttgart zum Pokalsieger: Die Schwaben setzten sich im Pokalfinale 2024/25 mit 4:2 gegen den damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld durch und gewannen damit den Wettbewerb zum vierten Mal in der Vereinshistorie. Im DFB-Pokal sorgt der Fakt, dass gerade während der ersten Runden des Turniers Teams aus unterschiedlichen Ligen gegeneinander antreten, regelmäßig für spannende Begegnungen.

Mit dem RSV Eintracht 1949 und dem 1. FC Kaiserslautern treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals 2025/26 ein Oberligist und ein Zweitligist aufeinander. Wann genau findet die Partie zwischen den beiden Mannschaften statt? Wann ist Anstoß und wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

RSV Eintracht 1949 – 1. FC Kaiserslautern heute im DFB-Pokal 2025/26: Termin und Anstoßzeit

Dem Spielplan des DFB-Pokals 2025/26 zufolge findet das Spiel in der ersten Runde zwischen dem RSV Eintracht 1949 und dem 1. FC Kaiserslautern am 17. August 2025 statt, also an einem Sonntag. Der Anstoß erfolgt planmäßig um 15.30 Uhr, ausgetragen wird die Begegnung im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam. Dort tragen normalerweise der SV Babelsberg 03 und der 1. FFC Turbine Potsdam ihre Heimspiele aus. Das „KarLi“ genannte Stadion bietet Platz für 10.787 Zuschauer.

RSV Eintracht gegen 1. FCK live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 2025/26

In der Saison 2025/26 sind für die Übertragung des DFB-Pokals 2024/25 wieder der Pay-TV-Sender Sky sowie die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zuständig. Wer jedes einzelne der insgesamt 63 Spiele – von der ersten Runde bis zum Finale im Berliner Olympiastadion – live und in voller Länge oder in der Konferenz verfolgen möchte, kommt um ein kostenpflichtiges Sky-Abo allerdings nicht herum. Ein solches Abonnement ist für Neukunden bei Abschluss eines Jahresabos zurzeit ab 25 Euro pro Monat (Stand: Juli 2025) zu haben.

Lediglich 15 ausgewählte Partien des Turniers gibt es kostenlos im linearen TV bei der ARD und im ZDF zu sehen. Darunter fallen unter anderem die beiden Halbfinal-Spiele sowie das Finale im Olympiastadion. Zuvor zeigen beide Sender in jeder Runde mindestens zwei, teilweise auch drei Spiele. Das Spiel zwischen dem RSV Eintracht 1949 und dem 1. FC Kaiserslautern wird nur bei Sky übertragen. Dementsprechend benötigen alle, die besagte Begegnung live verfolgen möchten, ein Sky-Abo. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Spiels zwischen dem RSV Eintracht und dem 1. FCK im Überblick:

Spiel: RSV Eintracht 1949 vs. 1. FC Kaiserslautern (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: Sonntag, 17. August 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Karl-Lieberknecht-Stadion, Potsdam

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

RSV Eintracht 1949 vs. 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal 2025/26: Was sagt die Bilanz?

Die beiden Mannschaften, RSV Eintracht 1949 und 1. FC Kaiserslautern, haben bislang noch nie gegeneinander gespielt. Folgerichtig gibt es auch keine Bilanz oder ein Torverhältnis, die etwas über die bevorstehende Begegnung im DFB-Pokal aussagen könnten. Dem 1. FC Kaiserslautern wird als Zweitligist die Favoritenrolle zuteil, doch gerade im DFB-Pokal sind es immer wieder die vermeintlichen Underdogs, die für die größten Überraschungen sorgen.