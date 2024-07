Rudern bei Olympia 2024: Termine, Zeitplan und Übertragung

Bei den Olympischen Sommerspielen 2024 finden auch Wettkämpfe im Rudern statt. Ursprünglich diente es als Transportmittel im alten Ägypten, Griechenland und Rom. Zur Sportart entwickelte es sich erst zwischen dem Ende des 17. und dem Beginn des 18. Jahrhunderts, und zwar in England. Im Jahr 1820 wurde der erste große Ruderwettbewerb ausgetragen, welcher bis heute unter dem Namen "Oxford and Cambridge Boat Race" bekannt ist und alljährlich ausgetragen wird.

Rudern unterscheidet sich von anderen Sportarten vor allem dadurch, dass die Sportler mit dem Rücken zur Bewegungsrichtung sitzen und die Ziellinie dementsprechend rückwärts überqueren. Die Athletinnen und Athleten messen sich auf einer Distanz von 2.000 Metern, wobei sie entweder einzeln oder im 2er-, 4er- oder 8er-Team antreten. Unterteilt werden die Rennen außerdem in Sculling-und Sweep-Rudern. Bei der ersten Variante werden zwei Ruder verwendet,während der Ruderer beim Sweep-Rennen nur ein Ruder mit beiden Händen festhält.

Bei den Olympischen Sommerspielen 1976 in Montreal wurden übrigens die ersten zwei Olympischen Ruderwettbewerbe für Frauen eingeführt. Wie sieht in diesem Jahr der Zeitplan beim Rudern aus? Wo und wann werden die verschiedenen Runden der Wettbewerbe übertragen? Die Antworten auf diese Fragen gibt es hier.

Rudern: Das sind die Termine und der Zeitplan

Dem Zeitplan von Olympia 2024 entsprechend finden die Wettkämpfe im Rudern vom 27. Juli bis zum 3. August 2024 statt. Am ersten Tag finden ausschließlich Vorläufe statt, am letzten Termin werden vormittags die letzten Finalrunden ausgetragen. Für das olympische Rudern ist zudem ausnahmslos Flachwasser vorgesehen. Wichtig: Laut dem Veranstalter kann es jederzeit zu spontanen Änderungen der Zeiten und Termine kommen.

Hier finden Sie dennoch alle angekündigten Termine im Zeitplan vom Rudern auf einen Blick:

Samstag, 27. Juli 2024

9 Uhr: Herren Einer Vorläufe

10.12 Uhr: Damen Einer Vorläufe

11.30 Uhr: Herren Doppelzweier Vorläufe

12 Uhr: Damen Doppelzweier Vorläufe

12.30 Uhr: Herren Doppelvierer Vorläufe

12.50 Uhr: Damen Doppelvierer Vorläufe

Sonntag, 28. Juli 2024

9 Uhr: Damen Einer Hoffnungsläufe

9.36 Uhr: Herren Einer Hoffnungsläufe

10.10 Uhr: Damen Doppelzweier Hoffnungsläufe

10.20 Uhr: Herren Doppelzweier Hoffnungsläufe

10.30 Uhr: Damen Zweier Vorläufe

11 Uhr: Herren Zweier Vorläufe

11.30 Uhr: Damen LWT Doppelzweier Vorläufe

12 Uhr: Herren LWT Doppelzweier Vorläufe

12.30 Uhr: Damen Vierer Vorläufe

12.50 Uhr: Herren Vierer Vorläufe

Montag, 29. Juli 2024

9.30 Uhr: Herren Einer Halbfinale E/F 1

9.42 Uhr: Herren Einer Halbfinale E/F 2

09.54 Uhr: Damen Einer Halbfinale E/F 1

10.06 Uhr: Damen Einer Halbfinale E/F 2

10.20 Uhr: Herren Zweier Hoffnungsläufe

10.30 Uhr: Damen Zweier Hoffnungsläufe

10.40 Uhr: Herren LWT Doppelzweier Hoffnungsläufe

11 Uhr: Damen LWT Doppelzweier Hoffnungsläufe

11.20 Uhr: Herren Doppelvierer Hoffnungsläufe

11.30 Uhr: Damen Doppelvierer Hoffnungsläufe

11.40 Uhr: Herren Achter Vorläufe

12 Uhr: Damen Achter Vorläufe

Dienstag, 30. Juli 2024

9.30 Uhr: Damen Einer Viertelfinale

10.10 Uhr: Herren Einer Viertelfinale

10.50 Uhr: Damen Doppelzweier Halbfinale A/B 1

11 Uhr: Damen Doppelzweier Halbfinale A/B 2

11.10 Uhr: Herren Doppelzweier Halbfinale A/B 1

11.20 Uhr: Herren Doppelzweier Halbfinale A/B 2

11.30 Uhr: Damen Vierer Hoffnungsläufe

11.40 Uhr: Herren Vierer Hoffnungsläufe

Mittwoch, 31. Juli 2024

9.30 Uhr: Herren LWT Doppelzweier Finale C

9.42 Uhr: Damen LWT Doppelzweier Finale C

9.54 Uhr: Herren Einer Halbfinale C/D 1

10.04 Uhr: Herren Einer Halbfinale C/D 2

10.14 Uhr: Damen Einer Halbfinale C/D 1

10.24 Uhr: Damen Einer Halbfinale C/D 2

10.34 Uhr: Herren Zweier Halbfinale A/B 1

10.44 Uhr: Herren Zweier Halbfinale A/B 2

10.54 Uhr: Damen Zweier Halbfinale A/B 1

11.04 Uhr: Damen Zweier Halbfinale A/B 2

11.14 Uhr: Herren LWT Doppelzweier Halbfinale A/B 1

11.24 Uhr: Herren LWT Doppelzweier Halbfinale A/B 2

11.34 Uhr: Damen LWT Doppelzweier Halbfinale A/B 1

11.44 Uhr: Damen LWT Doppelzweier Halbfinale A/B 2

12.02 Uhr: Herren Doppelvierer Finale B

12.14 Uhr: Damen Doppelvierer Finale B

12.26 Uhr: Herren Doppelvierer Finale A

12.38 Uhr: Damen Doppelvierer Finale A

Donnerstag, 1. August 2024

9.30 Uhr: Damen Einer Halbfinale A/B 1

9.40 Uhr: Damen Einer Halbfinale A/B 2

9.50 Uhr: Herren Einer Halbfinale A/B 1

10 Uhr: Herren Einer Halbfinale A/B 2

10.10 Uhr: Damen Achter Hoffnungsläufe

10.20 Uhr: Herren Achter Hoffnungsläufe

10.30 Uhr: Damen Doppelzweier Finale B

10.42 Uhr: Herren Doppelzweier Finale B

10.54 Uhr: Damen Vierer Finale B

11.06 Uhr: Herren Vierer Finale B

11.18 Uhr: Damen Doppelzweier Finale A

11.30 Uhr: Herren Doppelzweier Finale A

11.50 Uhr: Damen Vierer Finale A

12.10 Uhr: Herren Vierer Finale A

Freitag, 2. August 2024

9.30 Uhr: Herren Einer Finale F

9.42 Uhr: Damen Einer Finale F

9.54 Uhr: Herren Einer Finale E

10.06 Uhr: Damen Einer Finale E

10.18 Uhr: Herren Einer Finale D

10.30 Uhr: Damen Einer Finale D

10.42 Uhr: Herren Zweier Finale B

10.54 Uhr: Damen Zweier Finale B

11.06 Uhr: Herren LWT Doppelzweier Finale B

11.18 Uhr: Damen LWT Doppelzweier Finale B

11.30 Uhr: Herren Zweier Finale A

11.42 Uhr: Damen Zweier Finale A

12.02 Uhr: Herren LWT Doppelzweier Finale A

12.22 Uhr: Damen LWT Doppelzweier Finale A

Freitag, 3. August 2024

9.30 Uhr: Damen Einer Finale C

9.42 Uhr: Herren Einer Finale C

9.54 Uhr: Damen Einer Finale B

10.06 Uhr: Herren Einer Finale B

10.18 Uhr: Damen Einer Finale A

10.30 Uhr: Herren Einer Finale A

10.50 Uhr: Damen Achter Finale A

11.10 Uhr: Herren Achter Finale A

Olympia 2024: Übertragung vom Rudern im Free-TV

Weil sich Warner Bros. Discovery die Übertragungsrechte an Olympia 2024 gesichert hat, überträgt der Sender Eurosport 1 alle Wettkämpfe im Free-TV. Dazu zählen natürlich auch die Wettbewerbe im Rudern. Was die Übertragung der Olympischen Sommerspiele 2024 bei den Öffentlich-Rechtlichen anbetrifft, so herrscht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch Unklarheit, denn die ARD und das ZDF haben nur Teillizenzen für die Spiele ergattern können. Sobald die entsprechenden Informationen veröffentlicht werden, finden Sie diese hier.

Übertragung vom Rudern im Stream

Wer möchte, kann alle Wettkämpfe der Olympischen Sommerspiele 2024 und damit auch das Rudern im Live-Stream auf Discovery+ verfolgen. Dafür wird jedoch zwingend ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Ein solches kostet derzeit 5,99 Euro im Monat. Alternativ gibt es auch eine werbeunterstützende Variante, die für 3,99 Euro pro Monat zu haben ist (Stand: Mai 2024). Aller Voraussicht nach ist es zudem möglich, die Wettbewerbe im Live-Stream in den Mediatheken der ARD und des ZDF anzuschauen. Konkrete Infos folgen an dieser Stelle nach Bekanntgabe.

Rudern bei Olympia 2024: Die Siegerteams 2021 in Tokio

Bei den Olympischen Sommerspielen 2020, welche aufgrund der Corona-Pandemie erst 2021 stattfinden konnten, sicherte sich der Grieche Stefanos Douskos im Einer die Goldmedaille. Bei den Frauen stieg Emma Twigg ganz oben aufs Treppchen, die Olympia-Gold für Neuseeland holte. Im Doppelzweier ging die Goldmedaille an das französische Duo Hugo Boucheron und Matthieu Androdias, bei den Damen holten Nicoleta-Ancuța Bodnar und Simona Geanina Radiș Gold für Rumänien.