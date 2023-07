Zeidler triumphiert - Dämpfer für Ruder-Achter

Zumindest auf Oliver Zeidler ist Verlass. Mit seinem Sieg sorgt der Einer-Fahrer für die einzige deutsche Medaille beim Ruder-Weltcupfinale auf dem Rotsee. Der Achter kam nicht über Rang fünf hinaus.

Oliver Zeidler geht als Topfavorit in die Ruder-WM.

Knapp zwei Monate vor den Titelkämpfen in Belgrad gewann der deutsche Einer-Meister in beeindruckender Manier die Generalprobe auf dem Luzerner Rotsee. Im Endlauf der Traditionsregatta verwies der 26 Jahre alte Münchner den Dänen Sverri Nielsen und den Neuseeländer Thomas Mackintosh auf die Plätze zwei und drei. Im Ziel betrug sein Vorsprung über sieben Sekunden. "Ich bin sehr zufrieden und kann mich nicht beschweren. Das Training der letzten Wochen hat sich ausgezahlt", kommentierte Zeidler, der zuletzt bereits in Varese und Henley triumphiert hatte.

Einzige deutsche Medaille

Mit seinem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg bescherte Zeidler dem Deutschen Ruderverband (DRV) beim Weltcup-Finale die einzige Medaille. Die Achter-Crew um Schlagmann Mattes Schönherr (Potsdam) verpasste als Fünfter den erhofften Podiumsplatz. Der deutliche Rückstand von fast sechs Sekunden auf die siegreichen Australier gab zu denken.

Wie der Achter musste auch Alexandra Föster einen Dämpfer hinnehmen. Drei Wochen nach ihrem Einer-Sieg beim zweiten Weltcup in Varese kam die 21-Jährige aus Meschede nicht über Rang sechs hinaus.

Neben den beiden Skiffs und dem Achter war der DRV nur noch mit dem Frauen- und Männer-Doppelvierer in den Endläufen vertreten. Beide Teams konnten jedoch nicht in den Kampf um Medaillen eingreifen. Die durchwachsene Gesamtbilanz macht nur bedingt Mut für die WM in Belgrad, bei der die meisten Startplätze für die Olympischen Spiele in Paris vergeben werden.

