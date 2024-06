Ruud gegen Zverev im French-Open-Halbfinale 2024: Termin, Uhrzeit und Übertragung

Im Halbfinale der French Open trifft Alexander Zverev auf Casper Ruud. Hier gibt es alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung live im TV und Stream.

Die Herreneinzeln bei den French Open steuern auf ihren Höhepunkt, das Finale am 9. Juni 2024, zu. Bevor die Tennisspieler aber in Roland Garros um den Siegertitel kämpfen, müssen zunächst noch die Habfinals ausgetragen werden. In einer der beiden Halbfinalpartien trifft der Deutsche Alexander Zverev aus den Norweger Casper Ruud. Diese Paarung dürfte dem ein oder anderen Tennisfan bekannt vorkommen, denn Zverev und Ruud spielten bereits im vergangenen Jahr im Halbfinale der French Open gegeneinander; damals siegte der Norweger.

Sie wollen wissen, wann genau die Partie angesetzt ist und wie man sie verfolgen kann? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung live im TV und Stream.

French-Open-Halbfinale 2024 Zverev vs. Ruud: Termin, Datum und Uhrzeit

Der Blick auf den Spielplan der French Open 2024 verrät es: Das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Casper Ruud ist für Freitag, den 7. Juni 2024, angesetzt. Geplant ist der Start um 17.30 Uhr. Es kann allerdings durchaus sein, dass sich der Start noch etwas nach hinten verschiebt - je nachdem, wie lange das erste Halbfinale zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner dauert. Ausgetragen wird das Match auf dem Court Philippe-Chatrier im Westen von Paris.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Alexander Zverev gegen Casper Ruud: Übertragung des French-Open-Halbfinales im Free-TV und Livestream

Wer Zverev und Ruud live dabei zusehen möchte, wie sie um die Sätze kämpfen, der hat verschiedene Möglichkeiten, die Übertragung der French Open 2024 zu verfolgen. Der Sender Eurosport 1 übernimmt die Übertragung aller Partien der French Open im Free TV, hier kann man also auch das Halbfinale kostenlos ansehen. Darüber hinaus laufen einige Spiele auch bei Eurosport 2 - hierbei handelt es sich allerdings um einen Bezahlsender. Wer die Partie zwischen Zverev und Ruud lieber online mitverfolgen möchte, kann dafür auch auf den Stream von DAZN oder discovery+ zurückgreifen. Auch dabei handelt es sich allerdings um kostenpflichtige Angebote. Zu guter Letzt bietet auch Joyn eine Übertragung im Livestream, denn über die Streamingplattform kann man online auf das Programm von Eurosport zugreifen.

Spiel: Alexander Zverev vs. Casper Ruud , French Open Halbfinale 2024

vs. , 2024 Datum: Freitag, 7. Juni 2024

Freitag, 7. Juni 2024 Uhrzeit : 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielort: Court Philippe-Chatrier, Paris (FRA)

Court Philippe-Chatrier, (FRA) Übertragung im Free-TV: Eurosport 1

1 Übertragung im Pay-TV: Eurosport 2

2 Übertragung im Live-Stream: discovery+, DAZN , Joyn

Zverev vs. Ruud: Weg zum French-Open-Halbfinale 2024

Alexander Zverevs Weg bis ins Halbfinale der French Open 2024 lief streckenweise mühsam ab. Sowohl mit dem Dänen Holger Rune (4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:2), 6:2) als auch mit dem Niederländer Tallon Griekspoor (3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (10:3)) hatte Zverev über fünf Sätze hinweg gerungen. Im Viertelfinale gegen Alex de Minaur ging das Ganze etwas schneller: Nach 2 Stunden 59 Minuten setze sich Zverev mit 6:4, 7:6 (7:5) und 6:4 gegen den Australier durch - und steht damit nun im Halbfinale.

Casper Ruuds Weg sah da etwas anders aus. Er wäre im Viertelfinale auf Novak Djokovic getroffen, der eigentlich als Favorit für das Turnier galt. Allerdings hatte sich Djokovic zuvor in seiner Partie gegen den Argentinier Francisco Cerundolo nach offiziellen Angaben einen Riss im Meniskus zugezogen. Damit konnte er im Viertelfinale nicht mehr antreten und Ruud zog ohne echten Viertelfinalkampf ins Halbfinale ein.

Lesen Sie dazu auch

Am 7. Juni 2024 zeigt sich, wer von beiden dem Ziel, sich in die Liste der French Open Sieger einzureihen, ein Stückchen näher kommt. Auch wenn Ruud im vergangenen Jahr Zverev im Halbfinale der French Open besiegt hatte - am Ende scheiterte der Norweger im Finale gegen Novak Djokovic.