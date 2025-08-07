Macht Sackhüpfen wieder olympisch!

Reine Glückssache ist es, in welche Zeit wir geboren werden. Manche freilich werden es auch als Pechsache empfinden. Das aber sollen die Reichsbürger mal schön unter sich ausmachen. Aus rein sportlicher Sicht allerdings wäre einigen Athleten die Gunst der frühen Geburt zu wünschen gewesen. So um 1880 herum etwa. Dann wären sie während der Olympischen Spiele 1904 in der Blüte ihrer Schaffenskraft gestanden. Jene Sportler hätten um Gold, Silber und Bronze gekämpft, die bei späteren Austragungen der Olympischen Spiele chancenlos gewesen wären. Sackhüpfen und Tabak-Weitspucken feierten ihre olympische Premiere - konnten sich aber aus unerfindlichen Gründen nicht im Programm halten.

Die Anekdote aber sei allen Eltern ans sportliche Herz gelegt, die ihre Kinder ermutigen, den Tag doch etwas aktiver zu gestalten. Auf dass der Kalorienverbrauch nicht nur aus muffigem Herumschlurfen besteht. Schließlich ist nicht abzusehen, in welcher Sportart künftig einmal olympische Medaillen vergeben werden. Derzeit etwa finden in China die World Games statt. Es sind die Spiele einiger nicht olympischer Sommersportarten. Wie der große coubertinsche Bruder werden die World Games auch alle vier Jahre ausgetragen.

Immerhin stehen die Deutschen vorne im Medaillenspiegel

Seltsam ist es, dass ihnen in Deutschland so wenig Beachtung geschenkt wird. Bei den vergangenen Word Games nämlich rangierte Deutschland im Medaillenspiegel ganz oben. Kritiker werden einwenden, dass es sich dann ja wohl um Sportarten handelt, die kaum jemand treibt. Der Blick der Kritiker sei auf Rodeln, Biathlon oder Dressurreiten gerichtet. Globale Phänomene sind auch diese Sportarten nicht.

Nun werden in China unter anderem die Sieger im Drohnensteuern, Kajak-Polo und Flossenschwimmen gesucht und niemand wagt zu prophezeien, ob diese Sportarten einmal olympisch werden. Vor gar nicht so vielen Jahrtausenden war es ja auch zum Beispiel auch mal das Wagenrennen. Die alten Griechen dachten wahrscheinlich nicht, dass einmal Medaillen im Breakdance vergeben werden.

Reine Glückssache ist es, in welche Zeit wir geboren werden. Wenn jetzt Drohnenfliegen an die olympische Tür klopft, kann auch bald Esports folgen. Oder Bierpongspielen, Kirschkernspucken, Popelschnipsen. Sport ist, was wir dazu machen. Möglicherweise wird in wenigen Jahren der Sieger im bislang lediglich bei Kindern beliebten „Der Boden ist Lava“ gekürt. Wir haben an dieser Stelle aber noch nie Voraussagen gemacht und werden das auch niemals tun.