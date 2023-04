Europa League Viertelfinale: Union Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen live im Free-TV und Stream

Im Europa League Viertelfinale trifft Union Saint-Gilloise auf Bayer Leverkusen. Hier erfahren Sie alles rund um die Übertragung live im Free-TV und Stream.

Wie bei der Champions League, der Königsklasse im europäische Fußball, geht es nun auch bei den anderen europaweiten Wettbewerben für Vereinsmannschaften in die Finalrunden. Dazu gehört natürlich auch die Europa League, deren Sieger gegen die Nummer 1 der Champions League um den Super Cup der UEFA antreten wird.

Die Europa League gibt es seit 1971. Sie gilt nach der UEFA Champions League als der zweitwichtigste Clubwettbewerb im europäischen Fußball. Einige der erfolgreichsten Teams in der Geschichte der Europa League sind Sevilla, Juventus, Liverpool und Atletico Madrid. Der aktuelle Titelträger des Wettbewerbs ist Eintracht Frankfurt. Am 17. Mai 2022 besiegten die Frankfurter nach einem "Durchmarsch" durch das Turnier (Sport Bild) die Glasgow Rangers im Finale.

Als einzig verbliebener deutscher Verein kämpft in dieser Saison Bayer Leverkusen noch in der Europa League. Im Achtelfinale konnte sich die Werksmannschaft souverän und ohne Gegentreffer gegen Ferencváros Budapest durchsetzen. In der nächsten Runde standen sie dann aber einer ganz anderen Hausnummer gegenüber: Der belgische Verein Union Saint-Gilloise hatte sich schon in der vorherigen Runde gegen einen Bundesliga-Topverein bewiesen - Union Berlin. Das Hinspiel der Leverkusener gegen die Belgier endete unentschieden - 1:1. Für die zweite Begegnung gab der Leverkusener Florian Wirtz sich gegenüber kicker.de selbstbewusst: "Wir werden im Rückspiel gewinnen".

Wo das Spiel stattfindet und um welche Uhrzeit es angepfiffen wird, erfahren Sie hier. Außerdem liefern wir Ihnen alle Infos rund um die Live-Übertragung im TV und Stream.

Europa League 2022/23: Viertelfinale Saint-Gilloise vs. Leverkusen - Termin und Uhrzeit

Die 1. Runde des Viertelfinales der Europa League 2022/23 wurde am 13. April 2023 gespielt. Laut Spieplan der Europa League 2022/2023 findet die 2. Runde des Viertelfinales morgen am 20. April 2023 statt.

Saint-Gilloise - Leverkusen im Viertelfinale der Europa League 2022/23: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die Übertragung der UEFA Europa League 2022/23 findet im Free-TV statt: Für dieses Turnier hat RTL sich die Übertragungsrechte gesichert. Die meisten Spiele sind zwar nur im Stream auf RTL+ zu sehen, einige ausgewählte Partien jedoch werden auch im Free-TV auf RTL übertragen. Dazu zählt auch das Viertelfinal-Rückspiel Union Saint-Gilloise gegen Bayer Leverkusen.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um das Viertelfinale Leverkusen - Union Saint-Gilloise der Europa League 2022/23 zusammengetragen:

Spiel: Saint-Gilloise - Leverkusen , Rückspiel im Viertelfinale der UEFA Europa League 2022/2023

Saint-Gilloise - , Rückspiel im Viertelfinale der 2022/2023 Datum: Donnerstag, 20. April 2023

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Lotto Park, Brüssel

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Live-Ticker zur Europa League 2022/23: Aufstellung und Ergebnisse beim Viertelfinale Saint-Gilloise gegen Leverkusen

Wenn Sie das Viertelfinalspiel Saint-Gilloise gegen Leverkusen nicht im TV oder Stream verfolgen können, bieten wir Ihnen eine sichere und budgetfreundliche Alternative an: Das Match läuft nämlich auch in unserem Datencenter. Der Live-Ticker versorgt Sie zuverlässig und völlig frei von Kosten mit allen Infos über Tore, Karten und die sonstigen Details des Spiels.

Der größte Vorteil: Sie können damit mehrere Partien gleichzeitig verfolgen lassen. Da die Viertelfinal-Spiele zur selben Zeit stattfinden, ist der Live-Ticker hier die optimale Lösung.

Saint-Gilloise - Leverkusen: Bilanz der Vereine

Das Rückspiel im Viertelfinale der Europa League zwischen Saint-Gilloise und Leverkusen ist erst das zweite Aufeinandertreffen der beiden Vereine. Das Hinspiel am 13. April 2023 endete 1:1.