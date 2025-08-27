Icon Menü
Saisonstart: Gummersbach düpiert Hannover zum Bundesliga-Auftakt

Saisonstart

Gummersbach düpiert Hannover zum Bundesliga-Auftakt

Im Auftaktspiel der Handball-Bundesliga kassiert Hannover eine Heimniederlage gegen Gummersbach.
Von dpa
    War zum Bundesligastart bester Werfer bei der TSV Hannover-Burgdorf: Nationalspieler Renars Uscins. Foto: Tom Weller/dpa

    Altmeister VfL Gummersbach hat zum Bundesliga-Auftakt aufhorchen lassen und der TSV Hannover-Burgdorf einen ersten Dämpfer verpasst. Das Team um Handball-Nationalspieler Julian Köster gewann nach einer starken Leistung beim Vorjahres-Sechsten mit 29:26 (15:11).

    Dabei gehörte die Startphase den Hausherren, die schnell auf 3:0 davonzogen. Doch dann übernahmen die Gäste zunehmend das Kommando und gingen Mitte der ersten Halbzeit beim 7:6 erstmals in Führung. Kurz nach dem Wechsel zog Gummersbach sogar auf fünf Tore weg (17:12).

    Von diesem Polster zehrten die Gäste bis in die Schlussphase hinein. Hannover um seinen Topwerfer Renars Uscins (8 Tore) bemühte sich zwar um den Anschluss, kam aber nie näher als zwei Tore heran. Bester Werfer beim Sieger war Kay Smits mit sechs Treffern.

