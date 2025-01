Bayerns Sportvorstand Eberl macht Sané nach Gala gegen Hoffenheim Hoffnung

Ja, klar, das 5:0 gegen Hoffenheim. Schon gut, weil „die Mannschaft nie nachgelassen hat“, wie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nach dem vollends überzeugenden Erfolg gegen die TSG sagte. Auch gut, dass der FCB „von Beginn an gezeigt hat, wer Chef im Ring ist“, um es mit Sportvorstand Max Eberl zu sagen. Ebenso, dass der oft gescholtene Leroy Sané endlich mal gezeigt hatte, was in ihm steckt und mit einem Doppelpack, darunter das frühe 1:0, das Spiel entschied, habe Dreesen gefreut. Die Personalie Sané zeigte aber auch, was eigentlich gerade das Thema ist beim Rekordmeister. Der 29-Jährige hat einen auslaufenden Vertrag und ist somit offizieller Teil des Personalpuzzles.

Sané hat seine Bereitschaft, zu bleiben, mehrfach durchklingen lassen – beim FC Bayern sind sie diesbezüglich etwas zurückhaltender. Am Mittwochabend machte Eberl dem Flügelspieler aber Hoffnungen auf einen neuen Vertrag: „So, wie er heute gespielt hat – das ist genau das, was wir suchen. Wir wissen, welche Qualität er hat.“

Jonas Urbig und Tom Bischof stehen vor dem Wechsel zum FC Bayern

Qualität, die für den FC Bayern interessant ist, besitzen offenbar auch Jonas Urbig, 21-jähriger Torwart des 1. FC Köln, und Tom Bischof, 19-jähriger Mittelfeldspieler des Bayern-Gegners Hoffenheim. Beide Spieler sollen kurz vor der Unterschrift in München stehen, wie Sky berichtete. Während Urbig noch im Winter für eine einstellige Millionensumme kommen soll, soll Bischof im Sommer ablösefrei zu den Bayern wechseln, aber schon in der kommenden Woche einen Medizincheck absolvieren. Eberl gab sich in beiden Fällen zurückhaltend, hob fast entschuldigend die Arme und sagte: „Ich weiß, es ist langweilig, aber solange bei uns nichts unterschrieben ist, kann ich nichts bestätigen.“ Nur ein allgemeines Statement zum Umgang mit Talenten ließ er sich entlocken: „Wenn man junge Spieler holt, sollte man auch Platz für sie im Kader haben.“ Die Spekulationen dürften damit nicht weniger werden.