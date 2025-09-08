SC Freiburg - FC Basel live im Free-TV und Stream: Wo läuft das EL-Spiel im Fernsehen?

Am ersten Spieltag der Europa League 2025/26 treffen der SC Freiburg und der FC Basel aufeinander. Der SC Freiburg hält sich seit der Saison 2016/17 stabil. In der vorherigen Spielzeit erreichte das Team rund um Trainer Julian Schuster insgesamt 55 Punkte und landete damit auf dem 5. Platz der Tabelle. In der Europa League traten die Freiburger zuletzt 2023/24 an und spielten sich bis ins Achtelfinale. Dort trafen sie auf West Ham United. Gegen die Engländer konnten die Breisgauer im Hinspiel zwar mit einem 1:0 überzeugen, mussten sich aber im Rückspiel mit einem 0:5 geschlagen geben.

Der FC Basel kickt aktuell in der Schweizer Super League. Diese ist vergleichbar mit der hiesigen Bundesliga. Dort erreichte die Mannschaft letzte Saison ganze 73 Punkte und wurde damit Schweizer Meister. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung für den Verein. Seit Juli werden die Jungs aus Basel von Trainer Ludovic Magnin gecoacht. In der Europa League spielte der FC Basel zuletzt 2019/20. Damals erreichten die Schweizer das Viertelfinale. Dort mussten sie sich jedoch mit 1:4 dem Verein Shakhtar Donetsk geschlagen geben.

Wann findet die Partie zwischen Freiburg und Basel statt? Wo wird das Match im TV und Stream übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen liefern wir Ihnen hier.

SC Freiburg gegen FC Basel in der Europa League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 25/26 findet die Partie zwischen Freiburg und Basel am 24. September 2025 statt. Der Anstoß erfolgt am Abend um 21 Uhr im Europa-Park-Stadion in Freiburg. Das Stadion bietetPlatz für etwa 34.700 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Freiburg vs. Basel live im TV und Stream: EL-Übertragung am 1. Spieltag

Die Übertragung der Europa-League-Saison 2025/26 übernimmt grundsätzlich die RTL-Gruppe. Top-Spiele mit deutscher Beteiligung werden in der Regel im Free-TV übertragen. So auch das Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Basel. Die Ausstrahlung übernimmt der Sender Nitro. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, das Spiel im klassischen Fernsehen zu verfolgen, können Sie ganz einfach auf den Live-Stream von RTL+ zurückgreifen. Dafür benötigen Sie jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter. Aktuell erhalten Sie dieses ab 8,99 Euro pro Monat.

Hier finden Sie alle Informationen zum Match noch einmal auf einen Blick:

Spiel: SC Freiburg - FC Basel, Ligaphase der Europa League 25/26, 1. Spieltag

Datum: Mittwoch, 24. September 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Europa Park Stadion, Freiburg

Übertragung im Free-TV: Nitro

Übertragung im Pay-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

SC Freiburg vs. FC Basel in der Europa League: Bilanz beider Teams

Laut der Seite fußballdaten.de sind sich der SC Freiburg und der FC Basel noch nicht einmal auf dem Rasen begegnet. Um eine Favoritenrolle für das Match bestimmen zu können, ist es ebenso von Nutzen den Kaderwert zu Rate zu ziehen. Der Freiburger Verein ist derzeit aktuell 150,70 Millionen Euro wert. Der Wert des FC Basel liegt bei circa 73,90 Millionen Euro. Diese Werte zeigen, der SC Freiburg ist deutlich wertvoller als der FC Basel und geht wahrscheinlich als Favorit ins Match des ersten Spieltags der Europa League.