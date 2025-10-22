SC Freiburg – FC Utrecht live im TV und Stream: Läuft das Spiel auch im Free-TV?

Die Europa League ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des europäischen Vereinsfußballs. Ursprünglich 1971 als UEFA-Pokal ins Leben gerufen, war das Turnier lange die Bühne für ambitionierte Klubs, die außerhalb der ganz großen Namen agierten. Seit der Umbenennung im Jahr 2009 trägt die Liga ihren heutigen Namen und hat sich zu einem Turnier entwickelt, das für internationale Vielfalt steht. Klubs wie Chelsea, Juventus oder Atlético Madrid haben den Pokal gewonnen, oft nach Rückschlägen in der Champions League oder als Teil einer Aufholjagd.

Mit der Reform 2024 wurde das Format komplett umgekrempelt: Statt der klassischen Gruppenphase gibt es nun eine Ligaphase mit 36 Teams. Jeder Verein bestreitet acht Spiele gegen unterschiedliche Gegner – ein System, das für mehr Abwechslung und Spannung sorgen soll. Die besten acht Teams ziehen direkt ins Achtelfinale ein, während weitere Plätze über Play-offs vergeben werden.

Der Startschuss für die Saison 2025/26 fiel am 24. und 25. September, nun bereits zum zweiten Mal im neuen Ligaphasen-Modus. Aus Deutschland sind zwei Vereine vertreten: der SC Freiburg und der VfB Stuttgart.

Der VfB Stuttgart sicherte sich sein Ticket durch den DFB-Pokalsieg und gewann zum Auftakt mit 2:1 gegen Celta Vigo. Am zweiten Spieltag unterlag der VfB jedoch auswärts dem FC Basel mit 0:2 und kassierte damit die erste Niederlage.

Der SC Freiburg qualifizierte sich als Fünfter der Bundesliga und startete mit einem 2:1-Heimsieg gegen den FC Basel. Am zweiten Spieltag erkämpfte sich das Team ein 1:1-Unentschieden beim FC Bologna und bleibt damit ungeschlagen.

Am dritten Spieltag empfangen die Freiburger (Tabellenplatz 10, vier Punkte) den niederländischen Erstliga-Verein FC Utrecht (EL-Rang 33, null Zähler). Wir haben für Sie alle Details zum Spiel und zur Übertragung.

SC Freiburg gegen FC Utrecht in der Europa League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Der Spielplan der Europa League Saison 2025/26 verrät es: Anstoß der Partie ist für Donnerstag, 23. Oktober 2025, um 21 Uhr vorgesehen. Ort der Begegnung ist das Europa-Park Stadion. Die Arena, auch Mooswaldstadion genannt, ist ein Fußballstadion in der baden-württembergischen Großstadt Freiburg im Breisgau. Seit Oktober 2021 befindet sich hier die Heimspielstätte des Fußballvereins SC Freiburg. Die Anlage befindet sich im Stadtteil Brühl neben dem Flugplatz der badischen Metropole.

SC Freiburg vs. FC Utrecht live im Free-TV und Gratis-Stream: EL-Übertragung am dritten Spieltag

Die UEFA Europa League-Saison 2025/26 wird – wie bereits im Vorjahr – exklusiv über die kostenpflichtige Streaming-Plattform RTL+ ausgestrahlt. Um sämtliche Partien verfolgen zu können, benötigen Fans ein Premium-Abonnement, das aktuell mit 8,99 Euro pro Monat zu Buche schlägt (Stand: Oktober 2025).

Trotz dieser Paywall gibt es für Fußballbegeisterte ohne Abo vereinzelt Chancen, Spiele im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Die Sender RTL und Nitro übertragen an Donnerstagen ausgewählte Begegnungen live. Besonders erfreulich: Das Duell zwischen dem SC Freiburg und dem FC Utrecht zählt zu den frei zugänglichen Spielen und wird kostenlos bei RTL ausgestrahlt.

RTL Deutschland verfügt über die umfassenden Senderechte für die UEFA Europa League sowie die UEFA Conference League – und das noch bis einschließlich der Saison 2026/27.

Hier kommen alle Infos zur Übertragung der Partie Freiburg gegen Utrecht:

Spiel: SC Freiburg – FC Utrecht, Europa League 25/26, Spieltag 3 von 8

Datum: Donnerstag, 23. Oktober 2025

Uhrzeit: 21 Uhr, Beginn der Übertragung 20.30 Uhr

Ort: Europa-Park Stadion Freiburg im Breisgau

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

SC Freiburg – FC Utrecht in der Europa League: Bilanz der beiden Teams

Dieser Absatz muss leider etwas wortkarg ausfallen: Fehlanzeige. Die beiden Vereine sind sich bisher noch nie auf dem grünen Rasen begegnet, meldet fussballdaten.de.