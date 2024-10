SC Freiburg - Hamburger SV live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Die heute bekannte goldene Trophäe wurde erstmals im Jahr 1965 vom Dortmunder Alfred „Aki“ Schmidt in die Höhe gehalten. Zu diesem Zeitpunkt fand das Finale um den bedeutendsten deutschen Vereinspokal nicht in Berlin, sondern in Hannover statt. Der symbolische Wert war jedoch unverändert, denn der DFB-Pokal gehörte damals wie heute zu den wichtigsten Zielen im deutschen Fußballs. Nach der Kriegspause überreichte der Deutsche Fußball-Bund zunächst den sogenannten Tschammer-Pokal an die Gewinner. Im Jahr 1964 sollte jedoch die Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus endgültig beseitigt werden. Der damalige DFB-Präsident Dr. Peco Bauwens beauftragte daher den Kölner Goldschmied Wilhelm Nagel mit dem Entwurf einer neuen Trophäe, die den kulturellen Ansprüchen des DFB gerecht werden sollte.

In der DFB-Pokal-Saison 2024/2025 ist für die teilnehmenden Mannschaften aus den höheren Spielklassen natürlich der Pokal das erklärte Ziel. Für die kleinen Vereine ist oft auch das Dabeisein alles, wie es so schön heißt. Der DFB wird in der aktuellen Saison insgesamt 74,2 Millionen Euro an Prämien verteilen. Der Pokalsieger hat zudem die Möglichkeit, im Verlauf der gesamten Saison nahezu elf Millionen Euro zu gewinnen. Eine Chance auf den Sieg haben unter anderem die zwei Vereine SC Freiburg und Hamburger SV. Die beiden Mannschaften treffen in der 2. Runde des DFB-Pokals aufeinander.

Freiburg, ein Team aus der 1. Bundesliga, hat in der 1. Runde des DFB-Pokals bereits einen erfolgreichen Start hingelegt. Mit einem 4:0-Sieg sicherte sich das Team unter Trainer Julian Schuster gegen den VfL Osnabrück den Einzug in die 2. Runde. Beim Hamburger SV, der in der 2. Bundesliga spielt, fielen in Runde 1 sogar noch mehr Tore. Zu Gast beim SV Meppen gewann der HSV mit 7:1. Ob bei der Partie zwischen Freiburg und Hamburg auch so viele Tore fallen werden?

Hier in diesem Artikel lesen Sie alle wichtigen Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Termin und Uhrzeit, die Sie zur DFB-Partie SC Freiburg gegen Hamburger SV wissen müssen.

SC Freiburg vs. Hamburger SV: Termin und Uhrzeit beim DFB-Pokal 24/25

Ein Blick auf den aktuellen Spielplan des DFB-Pokals 24/25 verrät, dass der Termin für die Begegnung zwischen Freiburg und dem HSV auf Mittwoch, den 30. Oktober 2024, festgelegt wurde. Anstoß ist um 18 Uhr im Europa-Park-Stadion in Freiburg.

SC Freiburg - HSV live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Sky Sport bleibt weiterhin der Sender mit dem umfassendsten Angebot zur Übertragung des DFB-Pokals 24/25 im deutschen Fernsehen. Wie in den Vorjahren überträgt der Pay-TV-Anbieter alle 63 Spiele des deutschen Wettbewerbs. Zusätzlich stellt Sky Sport die Übertragungen auch im Rahmen der Sky-Konferenz zur Verfügung. Insgesamt 50 DFB-Pokalpartien werden exklusiv auf Sky gezeigt. Außerdem stellt der Sender auf seinen digitalen Plattformen, darunter skysport.de und die Sky Sport App, Highlight-Clips aller Spiele zur Verfügung und berichtet auch über Sky Sport News ausführlich über den Wettbewerb.

Das Sport-Paket von Sky kostet aktuell ab 25 Euro im Monat. Wer zusätzlich die Bundesliga und die 2. Liga live verfolgen möchte, muss mit 35 Euro monatlich rechnen.

Hier haben wir alle wichtigen Informationen noch einmal kompakt für Sie zusammengetragen:

Spiel: SC Freiburg vs. Hamburger SV, DFB-Pokal 24/25, 2. Runde

Datum: 30. Oktober 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Europa-Park-Stadion, Freiburg

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 24/25: Bilanz von Freiburg und dem HSV

Laut dem DFB-Datencenter haben der SC Freiburg und der Hamburger SV bereits 41 Spiele gegeneinander absolviert. Im DFB-Pokal standen sich die beiden Clubs dreimal gegenüber. Die erste DFB-Begegnung fand im Jahr 1983 statt, bei der der HSV mit einem Sieg von 1:4 überzeugen konnte. Auch in der zweiten Begegnung im DFB-Pokal, im Jahr 2007, gewannen die Hamburger mit einem Ergebnis von 3:1. Vor zwei Jahren, in der Saison 21/22, gelang aber den Freiburgern der Sieg im Halbfinale. Im anschließenden Finale musste sich die Mannschaft, damals noch unter Trainer Christian Streich, dann allerdings gegen RB Leipzig geschlagen geben.