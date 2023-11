Europa-League-Übertragung: SC Freiburg - Olympiakos Piräus live im TV und Stream

Der SC Freiburg trifft in der Europa League auf Olympiakos Piräus. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Live-Ticker und Übertragung des Spiels.

Noch sind die Platzierungen in den Gruppen der Europa League nicht in Stein gemeißelt. Auch wenn schon so manche Mannschaft sicher in der nächsten Runde ist, so kämpfen einige doch weiterhin um dieses Ziel. Auch der SC Freiburg und Olympiakos Piräus gehören dazu. Das kommende Spiel zwischen den beiden Vereinen entscheidet darüber, ob Freiburg seinen Platz als Gruppenzweiter festigt und sogar eine Chance auf den Gruppensieg hat, oder ob selbst der Platz in den Play-offs gefährdet ist.

Besonders für Olympiakos ist das Spiel von entscheidender Bedeutung. Denn wenn die Griechen gegen Freiburg verlieren, haben sie die Chance auf ein Weiterkommen verspielt. Doch selbst mit einem Sieg hängt alles von den Ergebnissen des letzten Spieltages ab. An diesem trifft Freiburg auf den bisherigen Erstplatzierten der Gruppe A, West Ham. Olympiakos hat hingegen mit Backa Toppola einen verhältnismäßg leichten Gegner und könnte im Falle eines Sieges gegen Freiburg daher echte Chancen auf den Einzug in die Play-offs haben.

Wann findet dieses entscheidende Spiel aus Gruppe A statt? Was sind Termin und Uhrzeit der Übertragung? Wird das Spiel auch im Free-TV gezeigt? Die Antworten auf all diese Fragen und darüber hinaus auch noch unseren Live-Ticker zum Spiel finden Sie hier im Artikel.

Europa League 2023/24: SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus - Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan der Europa League 2023/24 findet das Spiel SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus am fünften Spieltag der Gruppenphase statt. Bei diesem Termin handelt es sich um Donnerstag, den 30. November. Die Partie wird um 18.45 Uhr im Europa-Park Stadion der Freiburger angepfiffen. Den Heimvorteil hat der SC also auf seiner Seite.

SC Freiburg - Olympiakos Piräus in der Europa League 2023/24: Übertragung live im Free-TV und Stream

Wer die Übertragung der Champions League im Free-TV vermisst, der wird bei der Europa League fündig. Denn der Privatsender RTL hat sich die exklusiven Rechte an der Übertragung der Europa League 2023/24 gesichert. Das bedeutet, dass zur Abwechslung auch mal wichtige Fußballspiele ohne teures Abo im Fernsehen zu sehen sind.

Allerdings erstreckt sich dieses Angebot nur auf eine begrenzte Zahl an Partien. Die meisten werden lediglich im Stream auf RTL+ gezeigt. Auch die Partie SC Freiburg - Olympiakos Piräus ist nur im Live-Stream zu sehen. Das bedeutet, dass wiederum ein Abo notwendig ist, um das Spiel live zu sehen.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um die Übertragung des Spiels SC Freiburg - Olympiakos Piräus zusammengefasst:

Spiel: SC Freiburg - Olympiakos Piräus , 5. Spieltag in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2023/24

- , 5. Spieltag in der Gruppenphase der 2023/24 Datum: Donnerstag, 30. November 2023

Donnerstag, 30. November 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Europa-Park Stadion, Freiburg

Europa-Park Stadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL +

Live-Ticker zur Europa League 2023/24: Aufstellung und Ergebnisse beim Spiel SC Freiburg - Olympiakos Piräus

Da das Spiel nicht unter die wenigen von RTL im Free-TV gezeigten Partien gehört, ist eine Live-Übertragung von SC Freiburg - Olympiakos Piräus wieder nur mit einem teuren Abo zu sehen. Eine Alternative dazu bieten wir Ihnen hier: Mit unserem Live-Ticker sind Sie ebenfalls jederzeit über die aktuellen Spielgeschehnisse informiert. Ganz ohne Abo lässt sich so das Spiel mitverfolgen. Außerdem sind im Live-Ticker auch bereits im Voraus die Aufstellungen der Mannschaften und nach dem Spiel natürlich auch die Ergebnisse zu finden.

SC Freiburg vs. Olympiakos Piräus: Bilanz der Partie

Beim Aufeinandertreffen am Donnerstag handelt es sich erst um die vierte Partie, die der SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus spielt. Bislang hat der deutsche Verein in dieser Paarung auch noch keine Niederlange einstecken müssen - die bisherige Bilanz umfasst zwei Siege für Freiburg und ein Unentschieden.