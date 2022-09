SC Freiburg - Qarabağ Ağdam: Europa League live im Free-TV und Stream

Der SC Freiburg empfängt Qarabağ Ağdam zum Auftakt in die Europa League Saison 2022/23. Wir haben die Infos zum Spiel und der Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker für Sie.

Der SC Freiburg tritt in dieser Saison in der UEFA Europa League an. Die Losfee zog die Gruppe G aus dem Topf und damit dürfen die Breisgauer quer durch Europa reisen. Es geht nach Frankreich zum FC Nantes, nach Griechenland zu Olympiakos Piräus und nach Aserbaidschan zu Qarabağ Ağdam. Letzterer Verein wird auch der erste Gegner in der diesjährigen Europa League Saison 2022/23 sein - doch schauen wir zuerst auf die letzten zehn Spiele des Sportclubs. Sieben Siege, darunter auch im DFB Pokal, stehen zu Buche, und nur eine Niederlage: Gegen den BVB musste sich Freiburg mit 1:3 geschlagen.

Der Gegner des SC Freiburg, Qarabağ Ağdam, hat eine ähnlich positive Bilanz vorzuweisen, mit einem Sieg weniger und dafür einem Unentschieden mehr. Wenn Sie den Auftakt der Europa League für den SC Freiburg vs. Qarabağ Ağdam nicht verpassen wollen, haben wir die wichtigsten Informationen für Sie: Die Übertragung im TV und Stream, den Termin, eine Bilanz der beiden Teams sowie einen Live-Ticker.

SC Freiburg - Qarabağ Ağdam in der Europa League: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Im Europa-Park-Stadion, der neuen Heimspielstätte des SC Freiburg, steigt die Partie SC Freiburg gegen Qarabağ Ağdam. Anstoß am Donnerstag, 8. September, ist um 21.00 Uhr.

SC Freiburg - Qarabağ Ağdam: Übertragung des Spiels live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Eine gute Nachricht für alle Fans von internationalem Fußball: Das Spiel Freiburg - Qarabağ Ağdam wird im Free-TV übertragen! RTL zeigt die Partie in voller Länge im TV, die Übertragung startet um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Einen Live-Stream gibt es nur nach vorheriger Anmeldung bei RTL+, was jedoch mit Kosten verbunden ist.

Spiel: SC Freiburg - Qarabağ Ağdam, Gruppenspiel in der Europa League 2022/23

- Qarabağ Ağdam, Gruppenspiel in der 2022/23 Datum: Donnerstag, 8. September 2022

Donnerstag, 8. September 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Europa-Park-Stadion, Freiburg

Europa-Park-Stadion, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Live-Ticker zur EL 2021/22: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung

Sollten Sie keinen Zugriff auf den RTL-Sender haben, sich aber trotzdem über den Spielverlauf informieren wollen, haben wir eine optimale Alternative für Sie: Unseren Live-Ticker.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Auch die anderen Spiele der Europa League 2022/23 live im TV & Stream können teilweise auf RTL kostenfrei geschaut werden - insofern eine deutsche Beteiligung vorliegt. Für alle Fußballfans können wir ansonsten noch die Europa Conference League 2022/23 empfehlen, oder selbstverständlich die Königsklasse: Die Champions League 2022/23.

SC Freiburg - Qarabağ Ağdam: Bilanz und Infos

Die beiden Teams Freiburg und Qarabağ Ağdam haben noch nie gegeneinander gespielt, die Partie am 8. September ist das erste Aufeinandertreffen. Ein Blick auf die Erfahrung im internationalen Fußball zeigt allerdings, dass das Team aus Aserbaidschan wesentlich öfter im Ausland gespielt hat, als die Elf aus dem Breisgau. Ob sich diese Erfahrung am Donnerstag bezahlt macht, wird sich zeigen - verstecken muss sich der SC Freiburg bei der aktuellen Formstärke auf keinen Fall.

