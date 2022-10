SC Freiburg - St. Pauli im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung im TV oder Stream

Im DFB-Pokal 22/23 trifft der SC Freiburg in der zweiten Runde auf St. Pauli. Wir haben alle Infos rund um Übertragung im TV oder Stream, Termin und Sender sowie einen Live-Ticker für Sie, mit dem Sie keine Highlights und Tore verpassen.

Im DFB-Pokal 22/23 treffen in der zweiten Runde der SC Freiburg und der FC St. Pauli aufeinander. Die beiden Vereine gehören zu den 32 Mannschaften, die es aus der ersten Runde des Turniers geschafft haben und damit noch auf den Pokal hoffen dürfen. Der SC Freiburg hat in der Bundesliga einen guten Start in die Saison hingelegt, hatte aber überraschenderweise im ersten Spiel des DFB-Pokals kein leichtes Spiel: Mit Ach und Krach konnten sich die Freiburger nach der Verlängerung mit einem 2:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern durchsetzen. Ähnlich ging es auch dem FC St. Pauli. Der Regionalliga-Verein SV Straelen setzte dem Zweitligisten zu und konnte in der 80. Minute noch zum 3:3 ausgleichen, bevor St. Pauli dann in letzter Sekunde noch den Siegtreffer zum 4:3 im Tor versenkte. Nun muss der muss St. Pauli mit dem SC Freiburg in Runde zwei gegen einen deutlich stärkeren Gegner ran.

Wann findet das Pokalspiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC St. Pauli statt? Welcher Sender überträgt die Partie und gibt es das Spiel auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Spiel haben wir hier für Sie.

Freiburg - St. Pauli im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Pokalspiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC St. Pauli findet laut dem DFB-Pokal-Spielplan 2022/23 am Mittwoch, dem 19. Oktober 2022, statt. Anpfiff ist um 18 Uhr im Europa-Park Stadion in Freiburg.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

SC Freiburg - FC St. Pauli live im Free-TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Das Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC St. Pauli wird es exklusiv im Pay-TV und Stream bei Sky zu sehen geben. Im Free-TV wird die Partie nicht übertragen, da die ARD und das ZDF in der zweiten Runde des DFB-Pokals nur zwei Begegnungen zeigen. Die wichtigsten Infos zur Übertragung finden Sie hier:

Spiel: SC Freiburg - FC St. Pauli , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Mittwoch, 19. Oktober 2022

Mittwoch, 19. Oktober 2022 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Europa-Park Stadion, Freiburg

Europa-Park Stadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: Freiburg gegen St. Pauli live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Falls Sie kein Sky-Abo besitzen und trotzdem nichts vom Pokalspiel zwischen dem SC Freiburg und St. Pauli verpassen möchten, dann können Sie die gesamte Partie auch hier bei uns im Live-Ticker verfolgen. Der informiert Sie nicht nur über alle Tore, Karten und Auswechslungen sondern hat auch alle Highlights des Spiels als Kommentar für Sie. Unser Datencenter informiert Sie außerdem auch über alle Ergebnisse und Neuigkeiten rund um den DFB-Pokal 22/23. Kurz vor dem Anstoß verrät der Live-Ticker auch mit welcher Aufstellung die beiden Teams antreten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Lesen Sie dazu auch

Übertragung: Freiburg vs. St. Pauli live auf Sky oder im Free-TV im ZDF oder der ARD?

Die Übertragung des DFB-Pokals 22/23 übernimmt für alle Spiele des Turniers der Pay-TV Sender Sky. Allerdings werden auch 15 Begegnungen im Free-TV entweder vom ZDF oder von der ARD gezeigt. Keiner der beiden öffentlich-rechtlichen Sender überträgt jedoch das Spiel zwischen Freiburg und St. Pauli. Je weiter das Turnier voranschreitet, desto mehr Spiele gibt es aber auch im Free-TV zu sehen. So können Sie auch ohne Sky-Abo beide Halbfinals und das Finale bei einem der gebührenfinanzierten Sender ansehen.

SC Freiburg und St. Pauli im DFB-Pokal 2022/23: Bilanz und Infos

Der SC Freiburg und der FC St. Pauli sind sich laut fussballdaten.de bisher 26 Mal begegnet. Die Statistik ist sehr ausgeglichen, da beide Vereine jeweils neun Siege verzeichnen können, was sich auch im Torverhältnis von 33:36 widerspiegelt - St. Pauli hat nur drei Tore mehr als der SC Freiburg. Acht Mal trennten sich die Teams im Unentschieden. Aktuell dürfte jedoch der SC Freiburg die stärkere Mannschaft haben, da die Freiburger nicht nur eine Klasse höher in der Bundesliga spielen, sondern dort auch sehr gute Leistungen erbringen.

Hier haben wir ein paar Eckdaten zu beiden Mannschaften für Sie:

SC Freiburg

Liga: Bundesliga

Trainer: Christian Streich

Stadion: Europa-Park Stadion

St. Pauli