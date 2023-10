SC Freiburg - West Ham live sehen: Wo läuft das Europa-League-Spiel?

In der Europa League trifft der SC Freiburg zu Hause auf West Ham United. Hier erfahren Sie alles zur Partie rund um die Übertragung live im TV und Stream.

In der Europa League, dem zweithöchsten europäischen Wettbewerb nach der Champions League, steht für den SC Freiburg das erste Heimspiel der EL-Saison an. Am 2. Spieltag der Gruppenphase empfangen die Breisgauer ein Team aus London: West Ham United. Am ersten Spieltag konnte Freiburg einen 2:3 Auswärtssieg bei Olympiakos Piräus einfahren. Auch West Ham startete mit einem Sieg in die Europa-League-Saison.

Wir bieten Ihnen alle Infos zur Live-Übertragung im Fernsehen und im Stream, aber auch zu Termin und Uhrzeit. Hier erhalten Sie alle wichtigen Fakten zum Spiel des Freiburg gegen West Ham United.

Europa League 2023/24: Freiburg vs. West Ham - Termin und Uhrzeit der Partie

Laut dem offiziellen Spielplan der Europa League 2023/24 findet der 2. Spieltag der Gruppenphase am Donnerstag, dem 5. Oktober 2023, statt. Somit spielen auch der SC Freiburg und West Ham an diesem Datum gegeneinander. Die Partie wird um 18.45 Uhr in Freiburg angepfiffen.

Freiburg - West Ham in der Europa League 2023/24: Übertragung live im Stream und Free-TV?

Die Übertragung der UEFA Europa League 2023/24 findet nur teilweise im Free-TV statt. Wie bereits in den Jahren zuvor ist RTL für die Übertragung der Europa League in Deutschland verantwortlich. Die meisten Spiele sind allerdings nicht kostenfrei im Fernsehen, sondern nur im Stream auf RTL+ zu sehen. Nur einige ausgewählte Partien werden im Free-TV auf RTL übertragen. Das Spiel Freiburg gegen West Ham ist nur im Stream auf RTL+ zu sehen.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um das Spiel SC Freiburg gegen West Ham in der Europa League zusammengetragen:

Spiel: SC Freiburg - West Ham United , 2. Spieltag der Gruppenphase der UEFA Europa League 2023/2024

- , 2. Spieltag der der 2023/2024 Datum: Donnerstag, 5. Oktober 2023

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: Europa-Park Stadion, Freiburg

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: -

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Live-Ticker zur Europa League 2023/24: Aufstellung und Ergebnisse bei SC Freiburg gegen West Ham

Wenn Sie das Gruppenspiel zwischen Freiburg und West Ham nicht live im TV oder Stream verfolgen können, weil Sie kein RTL+-Kunde sind, bieten wir Ihnen eine Alternative: Mit unserem Live-Ticker können Sie alle Highlights des Europa-League Spiels verfolgen. Tore, Karten und Auswechslungen verpassen Sie hiermit nicht.

SC Freiburg - West Ham United: Bilanz der Vereine

Der SC Freiburg und West Ham United treffen laut fussballdaten.de zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Am zweiten Spieltag der Europa League 2023/24 lässt sich also nicht sagen, wer aufgrund der bisherigen Bilanz die Nase vorn haben könnte.

Freiburg spielt zum insgesamt dritten Mal in der Europa League mit. Am weitesten schaffte es der Verein letzte Saison, wo man sich im Achtelfinale zweimal Juventus Turin geschlagen geben musste. West Ham hingegen schaffte es 2021/22 bereits bis in das Halbfinale des europäischen Wettbewerbs. Dort scheiterten die Londoner allerdings an Eintracht Frankfurt.