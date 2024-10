SC Paderborn 07 - SV Werder Bremen live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 2024/25

In der 2. Runde des DFB-Pokals 2024/25 trifft der Zweitligist SC Paderborn auf den SV Werder Bremen. Im Gegensatz zum Klub aus Paderborn sind die Bremer im deutschen Oberhaus vertreten. Während die Paderborner in der 2. Liga aber bislang eine sehr solide Saison spielen, hat Werder Bremen in der Bundesliga zu kämpfen. Sowohl die Defensive als auch die Offensive der Norddeutschen schwächelten zuletzt immer wieder.

Ihr erstes Pokalspiel absolvierten sie im August gegen Drittligist Energie Cottbus, wobei der Mannschaft von Trainer Ole Werner ein überzeugendes 3:1 gelang. Der 36-Jährige übernahm Werder Bremen im November 2021, nachdem er zuvor sein Traineramt bei Holstein Kiel freiwillig niedergelegt hatte. In der 2. Runde des Pokalwettbewerbs trifft sein Team nun auf den SC Paderborn, der seit Juli 2021 von Lukas Kwasniok gecoacht wird. Die Paderborner hatten bereits in der ersten Runde das Vergnügen mit einem Gegner aus Bremen - der Regionalligist Bremer SV wurde von ihnen mit 4:0 besiegt.

Wann findet das Pokalspiel zwischen dem SC Paderborn und Werder Bremen statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen sowie alle wichtigen Infos zum Spiel haben wir hier für Sie zusammengetragen.

SC Paderborn 07 - SV Werder Bremen im DFB-Pokal 2024/25: Termin und Anstoßzeit

Dem Spielplan des DFB-Pokals 24/25 entsprechend findet die Partie zwischen dem SC Paderborn und Werder Bremen am 30. Oktober 2024 statt. Dieser Termin fällt auf einen Mittwoch. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr, Schauplatz der Begegnung ist die Home-Deluxe-Arena in Paderborn. Der Zweitligist trägt dort für gewöhnlich seine Heimspiele aus.

SC Paderborn gegen Werder Bremen live im TV und Stream: Übertragung der 2. Runde des DFB-Pokals 24/25

Für die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 ist auch in dieser Saison der Pay-TV-Sender Sky zuständig. Dennoch gibt es auch einige Pokalspiele im Free-TV zu sehen - insgesamt 15 Partien zeigen die ARD und das ZDF im linearen TV, darunter beide Halbfinals sowie das Finale am 24. Mai 2025. Die Partie zwischen dem SC Paderborn und Werder Bremen läuft jedoch ausschließlich bei Sky. Wer alle Pokalspiele in voller Länge sehen möchte, benötigt dafür ein kostenpflichtiges Abonnement. Derzeit gibt es das Sport-Paket ab 25 Euro pro Monat.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: SC Paderborn 07 vs. SV Werder Bremen (DFB-Pokal 24/25, 2. Runde)

Datum: Mittwoch, 30. Oktober 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Home-Deluxe-Arena, Paderborn (NRW)

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

SC Paderborn vs. Werder Bremen im DFB-Pokal 2024/25: Was sagt die Bilanz?

Der SCP und Werder Bremen haben bislang erst siebenmal gegeneinander gespielt. Dreimal konnten die Bremer gewinnen, für die Schwarz-Blauen stehen zwei Siege zu Buche. Zwei Partien endeten außerdem unentschieden. Das Torverhältnis fällt mit 18:13 knapp zugunsten des Bundesligisten aus. Zuletzt traf die beiden Mannschaften 2022 in der 2. Runde des DFB-Pokals aufeinander - damals setzte sich der SCP im Elfmeterschießen mit 5:4 durch. Ob den Paderbornern am 30. Oktober 2024 abermals ein Überraschungssieg gegen Werder gelingen wird, bleibt abzuwarten - zumindest haben sie als Heimmannschaft einen wichtigen Vorteil auf ihrer Seite.