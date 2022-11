SC Paderborn - VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im DFB-Pokal 2022/23 läuft die Partie SC Paderborn - VfB Stuttgart live im TV und Stream. Infos zur Übertragung und einen Live-Ticker finden Sie hier.

Zu Beginn des neuen Jahrs steht im DFB-Pokal das Achtelfinale vor der Tür, das Teilnehmerfeld hat sich bereits spürbar gelichtet. Dieser Abschnitt des Turniers läuft vom 31. Januar bis 8. Februar 2023. Unter den letzten 16 Teams dürfte Mainz das schwierigste Los gezogen haben, denn die Mannschaft von Bo Svensson trifft auf keinen Geringeren als den Serienmeister Bayern Müchen. Im Revier gibt es ein Derby zwischen Dortmund und Bochum, Titelverteidiger Leipzig hat ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Weitere Matches sind Union Berlin gegen Wolfsburg, Sandhausen gegen Freiburg, Frankfurt gegen Darmstadt und Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf. Bereits am ersten Tag tritt der SC Paderborn zu Haus gegen den VfB Stuttgart an.

SC Paderborn - VfB Stuttgart im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Im DFB-Pokal-Spielplan für 2022/23 ist festgelegt, dass Paderborn am Dienstag, 31. Januar 2023, auf Stuttgart trifft. Anstoß ist um 18 Uhr in der Home Deluxe Arena in Paderborn.

SC Paderborn vs. VfB Stuttgart auch im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Ausnahmslos alle Spiele des DFB-Pokals 2022/23 laufen auf Sky - bekanntlich Pay-TV, Sie werden also unter ungünstigen Umständen ein wenig zur Kasse gebeten. Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten agieren ziemlich zurückhaltend - ARD und ZDF übertragen nur relativ wenige Matches im Free-TV. Die Partie der Paderborner gegen die Stuttgarter ist jedenfalls nicht dabei. Hier die wichtigsten Infos zur Übertragung dieses Spiels:

Spiel: SC Paderborn - VfB Stuttgart , Achtelfinale im DFB-Pokal 2022/23

- , Achtelfinale im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Dienstag, 31. Januar 2023

Dienstag, 31. Januar 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Home Deluxe Arena, Paderborn

Home Deluxe Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: SC Paderborn gegen VfB Stuttgart im Live-Ticker

Kein Sky-Abo? Kein Grund für Depressionen. Wir haben eine ziemlich elegante Alternative für Sie - unseren Live-Ticker. Das eingebaute Datencenter beliefert Sie völlig frei von irgendwelchen Kontobelastungen fast in Echtzeit mit Infos zu allen Spielen des DFB-Pokals 22/23 - also natürlich auch zum Match der Paderborner gegen den VfB. Kein Tor wird Ihnen vorenthalten, keine Auswechslung, kein Platzverweis.

Übertragung: Läuft das Spiel Paderborn vs. Stuttgart nur live auf Sky - oder auch im Free-TV bei ZDF oder ARD?

Der Pay-TV-Anbieter Sky hat sich alle Rechte für die Übertragung des DFB-Pokals 22/23 gesichert und liefert ausnahmslos alle sämtliche Begegnungen live im TV und Stream. Eine Handvoll Matches läuft auch im Free-TV bei ARD oder ZDF, in Runde 2 haben beide aber nur je ein Spiel gebührenfrei übertragen. Später werden die Großen Zwei dann ein bisschen relaxter - sie liefern die Halbfinal-Spiele und auch das Finale kostenlos frei Haus. Kostenlos? Na ja, sagen wir so: Es ist in Ihrem Rundfunkbeitrag mit drin.

SC Paderborn gegen VfB Stuttgart: Bilanz und Infos

Die Teams haben laut dem Portal fussballdaten.de erst vier gemeinsame Spiele hinter sich, die alle zwischen 2007 und 2015 stattgefunden haben. Stuttgart hat dabei dreimal gewonnen, die Paderborner konnten keines der Spiele für sich entscheiden - einmal Remis also nach den gängigen Rechenregeln. Die Torbilanz beträgt 9:4 zugunsten der Schwaben.