Schach-Genie Carlsen spielt am Millerntor

Der Hamburger Kult-Klub FC St. Pauli sorgt für Aufsehen mit der Verpflichtung von Ex-Weltmeister Margnus Carlsen für seine Bundesliga-Mannschaft im Schach.

St. Pauli gilt als Kult-Klub, als der etwas andere Verein. Im Logo prangt der Totenkopf, die Fans kommen aus den Hamburger Stadtteilen St. Pauli, dem Schanzenviertel oder aus dem Tatort, wo der Münsteraner Kommissar Frank Thiel, gespielt von Axel Prahl, bevorzugt mit St.-Pauli-Shirt aus dem Bett steigt. Gerade eben sind die Kiezkicker in die erste Fußball-Bundesliga aufgestiegen und werden am Wochenende feiern. Aktuell macht der Klub – Achtung billiger Wortwitz – mit einem Schachzug von sich reden. St. Pauli hat den Großmeister Magnus Carlsen verpflichtet. Der Ausnahmekönner soll dem Erstligisten beim Klassenerhalt helfen.

Nicht auf dem Rasen, sondern am Brett. Denn ebenso wie den Zweitliga-Kickern ist auch der Schachmannschaft der Aufstieg in die Schach-Bundesliga gelungen. Der ehemalige Weltmeister aus Norwegen tritt künftig für St. Pauli an. „Ich freue mich, Teil der coolsten Marke in Deutschland zu sein“, sagte der Schach-Star. Thomas Schüttler, der Abteilungsvorstand für Schach beim FC St. Pauli, zeigt sich begeistert: „Wir freuen uns alle riesig auf Magnus bei uns am Millerntor. Wir wollen uns langfristig oben etablieren.“

Carlsen gilt als bester Schachspieler der Welt

Der Norweger gilt als einer der besten Schachspieler aller Zeiten. Von 2013 bis 2023 war der 33-Jährige Schach-Weltmeister. Ende vergangenen Jahres sicherte sich der Brettspieler in Usbekistan seinen fünften WM-Titel im Schnellschach. Längst ist Carlsen auch als Unternehmer erfolgreich.

St. Pauli ist nicht die erste Station des Ausnahmekönners in der Schach-Bundesliga. Für die Schachfreunde Neukölln saß das damalige Talent in der Saison 2004/05 an den Brettern. Ermöglicht wird die Verpflichtung des Norwegers durch die Kooperation der Weissenhaus Chess Academy mit dem Hamburger Kiezklub. Die Zusammenarbeit sei langfristig angelegt und werde auch gemeinsame kommunikative Maßnahmen mit Carlsen beinhalten, hieß es in einer Mitteilung der Chess Academy.

FC St. Pauli: Klassenerhalt ist mit Carlsen nicht gesichert

Mit dem jüngsten Transfer-Coup ist der Klassenerhalt des FC St. Pauli keineswegs gesichert. Schach ist ähnlich wie Fußball ein Mannschaftssport. Die deutsche Bundesliga gilt als die stärkste Schach-Liga der Welt. In den Kadern der Bundesligisten wird die gesammelte Weltspitze stark vertreten sein. Nach jetzigem Stand sind mit der Verpflichtung Carlsens alle Spieler aus den Top Ten an einen Bundesligisten vertraglich gebunden. Die Hamburger müssen neben Carlsen noch weitere prominente Namen für die ersten Bretter verpflichten, wenn der Klassenerhalt gelingen soll. Der erste Auftritt des Ex-Weltmeisters für die Kiezschächer ist am 22./23. März 2025 vorgesehen. Dann plant der FC St. Pauli eine Sause der anderen Art am Millerntor.

