Schach

Unerwartete Höhen und Tiefen für den Schachklub 1908 Göggingen

Plus Sieben Gögginger Spieler tragen dazu bei, dass der SK 1908 Göggingen auch in der nächsten Saison zweitklassig bleibt. Trotzdem wurde es an den letzten beiden Spieltagen noch einmal spannend.

Von Johannes Pitl

Die Stadt Augsburg wird durch den Schachklub 1908 Göggingen auch weiterhin in der Zweiten Schach-Bundesliga vertreten sein. Selbst wenn dort in der nächsten Saison statt wie bisher vier nur noch zwei Zweite Bundesliga mit zwölf statt bisher zehn Klubs spielen. Trotzdem durchlebte das Team des SK 1908 Göggingen am letzten Doppelspieltag 2023/24 der Bundesliga II Ost unerwartete Höhen und Tiefen. Zuerst war ein Rückschlag zu verkraften: Der Internationale Meister Andreas Rupprecht musste kurzfristig krankheitsbedingt absagen und weil so schnell kein Ersatz verfügbar war, hatten die Augsburger beide Begegnungen mit dezimierter Mannschaft zu bestreiten.

Gegen Aue überzeugt Göggingens Schach-Großmeister Michael Prusikin

Dazu kam, dass sich an Tag eins beim Kräftemessen gegen Gastgeber Aue der Internationale Meister Velislav Kukov zu sehr unter Druck setzte, zu viel riskierte und verlor, Großmeister Eckhard Schmittdiel kam an Brett sieben nicht über eine enttäuschende Punkteteilung hinaus. So lagen die Gögginger fast aussichtslos mit 1,5:3,5 zurück. Der erfolgreichste Augsburger Punktesammler, Großmeister Michael Prusikin, bezwang aber den ungarischen Großmeister Laszlo Gonda, und Kapitän Gregory Pitl gab seinem Meisterkollegen Hannes Langrock in einer tollen Angriffspartie das Nachsehen. Am Ende scheiterte Spitzenspieler Großmeister Evgeny Postny mit dem Versuch, den zweiten ungarischen Großmeister Gergely Antal in einem Turmendspiel zu bezwingen, sodass die Gäste sich mit dem 4:4 Unentschieden begnügen mussten.

