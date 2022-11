Schachtar Donezk - RB Leipzig live in der CL: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Am letzten Spieltag der Gruppenphase trifft Schachtar Donezk auf den RB Leipzig. Wir haben alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream und einen Live-Ticker für Sie.

In der Gruppenphase der Champions League steht in der Saison 22/23 der letzte Spieltag der Gruppenphase an. Für Leipzig bedeutet das ein Rematch gegen Schachtar Donezk, nachdem das deutsche Team im ersten Spiel der Saison eine herbe 1:4 Niederlage gegen die Ukrainer einstecken musste. Der RB Leipzig tritt in dieser Saison zum ersten Mal in der Geschichte des europäischen Turniers mit vier weiteren deutschen Vereinen an. Noch nie zuvor haben sich fünf deutsche Mannschaften für die Königsklasse qualifiziert.

Wann findet das Gruppenspiel zwischen Schachtar Donezk und dem RB Leipzig statt? Welcher Sender überträgt die Begegnung und gibt es die Champions-League-Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und einen Live-Ticker zum Spiel haben wir hier für Sie.

Schachtar Donezk - RB Leipzig in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut dem Spielplan der Champions League 22/23 findet die Begegnung zwischen Schachtar Donezk und dem RB Leipzig am 2. November 2022 statt. Obwohl die ukrainische Mannschaft das Heimrecht hat, wird das Spiel aufgrund des andauernden Krieges nicht in der Ukraine stattfinden. Gespielt wird stattdessen im Stadion Wojska Polskiego in der polnischen Hauptstadt Warschau. Der Anpfiff ist um 18.45 Uhr.

Schachtar Donezk gegen den RB Leipzig: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Fußball-Fans, die in der aktuellen Champions League Saison nicht über ein kostenpflichtiges Abo verfügen, gucken in die Röhre - im Free-TV werden keine Spiele der Königsklasse übertragen. Aber immerhin gibt es eine Ausnahme: Das ZDF überträgt das Finale im kommenden Jahr. Wir haben alle Infos zur Übertragung der Partie zwischen Donezk und Leipzig hier für Sie zusammengefasst:

Spiel: Schachtar Donezk - RB Leipzig , 6. Spieltag der UEFA Champions League 2022/23

- , 6. Spieltag der 2022/23 Datum: Mittwoch, 2. November 2022

Mittwoch, 2. November 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Stadion Wojska Polskiego, Warschau

Stadion Wojska Polskiego, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel Donezk vs. Leipzig: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis

Das Match zwischen Donezk und Leipzig läuft exklusiv bei DAZN - Sie haben kein Abo? Dann empfehlen wir Ihnen unseren Live-Ticker zum Spiel. So werden Sie in Echtzeit über alle wichtigen Entwicklungen des Spiels informiert, erhalten alle Highlights als Kommentar und verpassen natürlich auch keine Tore, Karten und Auswechslungen. Kurz vor dem Anpfiff des Spiels finden Sie hier außerdem die Start-Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Die beiden Streaming-Anbieter DAZN und Amazon Prime Video teilen sich die Übertragung der Spiele in der Champions League 22/23 live im TV und Stream. Allerdings gibt es bei DAZN wesentlich mehr Begegnungen in der Königsklasse zu sehen. Prime Video, der Streaming-Dienst von Amazon, überträgt an jedem Spieltag immer nur eine Partie am Dienstag. Alle anderen Begegnungen können Sie nur über DAZN verfolgen. Das Finale des europäischen Turniers können Sie aber auch ohne Abo ansehen, denn das letzte Spiel der Saison gibt es im Juni 2023 live im Free-TV beim ZDF zu sehen.

Schachtar Donezk vs. RB Leipzig: Bilanz und Infos

Das einzige Spiel zwischen Donezk und Leipzig fand im Rahmen der aktuellen Champions League Saison statt. Am ersten Spieltag der Gruppenphase war Donezk den Leipzigern klar überlegen: 4:1 stand es am Ende aus Sicht des ukrainischen Teams. Nachdem Maryan Shved Donezk in der 16. Minute früh in die Führung schoss, konnte Leipzig in der 57. Minute durch Simakan ausgleichen. Allerdings folgte nur eine Minute später direkt der nächste Führungstreffer durch Maryan Shved. Weitere Tore von Mudryk (76. Minute) und Traore (85. Minute) besiegelten dann das Schicksal des RB Leipzig. Der deutsche Verein dürfte also ein wenig eingeschüchtert in das Rückspiel gegen Donezk starten. (AZ)