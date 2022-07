Schalke-Fan stirbt im Trainingslager in Österreich

Im Trainingslager des FC Schalke 04 ist es zu einer Tragödie gekommen. Der Klub gab bekannt, dass ein Anhänger der Königsblauen tot aufgefunden wurde.

Ein Todesfall im Trainingslager erschüttert den FC Schalke 04. Derzeit bereitet sich der Klub in Österreich auf die anstehende Bundesliga-Saison vor. Am Ort des Camps ist nun in Mittersill ein 50 Jahre alter Fan der Königsblauen verstorben. Das teilte S04 auf Twitter mit.

Schalke-Fan im Trainingslager verstorben - Ursache unklar

"Traurige Nachrichten für die Schalker Vereinsfamilie: Im Trainingslager in Mittersill ist aus noch ungeklärten Gründen ein Anhänger der Königsblauen verstorben. Der FC Schalke 04 ist in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihnen", heißt es in der Stellungnahme des Klubs auf Twitter.

Die Todesursache war zunächst noch unklar. Es soll bislang keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung geben. Der Anhänger der Königsblauen soll im Nationalparkzentrum von Mittersill tot aufgefunden worden sein. In diesem hatten die Schalker am Mittwoch ihren neuen Hauptsponsor "MeinAuto.de" vorgestellt.

Spieler und Fans gedenken verstorbenem Anhänger mit Schweigeminute

Bei einem Training in Mittersill gedachten die Spieler und Anhänger des FC Schalke 04 dem verstorbenen Fan mit einer Schweigeminute. Schalke bereitet sich nach dem geglückten Aufstieg in die Bundesliga auf den Beginn der Saison 2022/23 vor. Am 31. Juli starten die Königsblauen mit einem Gastspiel in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Bremer SV in die Spielzeit.

Lesen Sie dazu auch