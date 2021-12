Schalke-Trainer Grammozis hat Corona

Der Cheftrainer des FC Schalke 04 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich laut seinem Club in häuslicher Quarantäne.

Dimitrios Grammozis, Cheftrainer beim Zweitligisten Schalke, hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilte sein Verein am Freitag mit. Der Trainer hatte schon die ganze Woche wegen Erkältungssymptomen beim Training gefehlt. Das positive Testergebnis sei am Donnerstag erfolgt, zuvor habe es negative und positive Testergebnisse gegeben.

St. Pauli Trainer ebenfalls positiv

Der 43-Jährige habe seit dem Heimsieg gegen den SV Sandhausen am vergangenen Samstag keinen Kontakt zur Mannschaft gehabt, versicherte der Club. Das Spiel am Samstag gegen St. Pauli werde er von zuhause aus verfolgen. Am Spielfeldrand werden seine Assistenten Sven Piepenbrock und Mike Büskens stehen. Auch beim Gegner St. Pauli wird der Cheftrainer fehlen: Timo Schultz hat ebenfalls Corona und fehlt deshalb im Stadion.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch