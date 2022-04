Schalke 04 - Werder Bremen: Übertragung der 2. Bundesliga im TV und Live-Stream

Schalke 04 und Werder Bremen begegnen sich in der 2. Bundesliga 2021/22. Läuft die Partie live im Free-TV und Gratis-Stream? Hier finden Sie die Infos zur Übertragung und einen Liveticker.

Die 2. Bundesliga geht in den Endspurt ihrer Saison 2021/2022. Am 31. Spieltag ist Werder Bremen auf Schalke zu Gast. In diesem Artikel liefern wir Ihnen alle Informationen zur Übertragung, zum Termin und der Uhrzeit. Außerdem bieten wir Ihnen einen Liveticker samt Spielstand und Aufstellung.

Schalke 04 - Werder Bremen: Wann ist Anstoß in der 2. Bundesliga? Termin und Uhrzeit

Schalke trifft am 23. April 2022 auf Werder Bremen. Die Uhrzeit für den Anstoß an diesem Termin ist 13.30 Uhr.

Spiel Schalke 04 - Werder Bremen: Übertragung im Free-TV und Live-Stream?

Mit kostenlosen Übertragungen ganzer Spiele der 2. Bundesliga sieht es generell ziemlich düster aus: ARD, ZDF und Sport1 zeigen jeweils ab Montag digitale Clips von allen Spielen.

Wer es gern live und komplett hat, muss normalerweise in den Geldbeutel greifen - Sky überträgt alle 306 Partien kostenpflichtig. Die Freitags- und Sonntagsspiele laufen zusätzlich im Streamingdienst DAZN, einige wenige Matches kann man auch bei Sat.1 und Sport1 gratis verfolgen. Die Begegnung Schalke gegen Bremen gehört allerdings nicht dazu.

Hier die wichtigsten Informationen zum Spiel im Überblick:

Spiel: Schalke 04 gegen Werder Bremen , 31. Spieltag der 2. Bundesliga 2021/22

gegen , 31. Spieltag der 2. 2021/22 Datum: Samstag, 23. April 2022

Samstag, 23. April 2022 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Veltins-Arena , Gelsenkirchen

, Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Gratis-Übertragung : ---

Liveticker zu Schalke 04 - Werder Bremen: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle, Spielplan der 2. Bundesliga 2021/22

Welche Mannschaft führt die Tabelle der 2. Bundesliga 2021/22 an? Welches Team steigt ab? Mit unserem Datencenter haben Sie stets einen Überblick über die aktuellen Platzierungen, Ergebnisse, Termine, Tore und Chancen und Sie verfolgen den Spielverlauf in Echtzeit. Dabei können Sie sich entweder für eine chronologische Ansicht, die eine kompakte Übersicht gewährt, oder die Kommentar-Variante entscheiden. So verpassen Sie keinen Schritt Ihrer Mannschaft in der 2. Bundesliga.

Schalke 04 vs. Werder Bremen - Bilanz und Infos

Das Portal fußballdaten.de weist bisher stolze 113 Spiele zwischen Schalke 04 und Werder Bremen aus. Die Bilanz wirkt recht ausgewogen: 47 Siege für die Bremer, 44 für die Männer aus Gelsenkirchen. 22 der Partien endeten unentschieden. Das Torverhältnis beträgt 164:146 zugunsten des Teams von der Weser.

Der FC Schalke 04 ist ein 1904 im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke gegründeter Sportverein. Mit sieben deutschen Meisterschaften, fünf Erfolgen im DFB-Pokal sowie dem Sieg im UEFA-Pokal 1997 zählt der FC Schalke 04 zu den erfolgreichsten Fußballvereinen des Landes und belegt derzeit den siebten Platz der Ewigen Tabelle der Bundesliga. 1937 schaffte Schalke als erster deutschen Verein das Double aus Meisterschaft und Pokal. Mittlerweile hat der Traditionsclub allerdings bereits seinen vierten Abstieg zu verdauen.

Und die Bremer? Der Sport-Verein "Werder" v. 1899 e.V. hat rund 40.000 Mitglieder und gehört damit zu den 15 größten Sportvereinen Deutschlands (Stand: Juli 2021). Sein Fußball-Profiteam ist Gründungsmitglied der Bundesliga. Werder gehörte dem Oberhaus des deutschen Fußballs - mit Ausnahme der Spielzeit 1980/81 - durchgehend an. Das Wort "Werder" bezeichnet übrigens eine Insel in der Weser– früher diente das Gebiet hauptsächlich als Viehweide. Folgerichtig wurde Werder Bremen vom Sohn des damals senatsseitig eingesetzten Kuhhirten und einigen seiner Freunde gegründet – in einem Ausflugslokal und Restaurant namens "Der Kuhhirte". Soviel Zeit musste jetzt sein.