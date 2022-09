Schiedsrichterball im Fußball: Was ist das und wann kommt es dazu?

Im Fußball kann ein Spiel aus den verschiedensten Gründen unterbrochen werden. In einigen Fällen wird dann mit dem Schiedsrichterball fortgesetzt. Wir erklären diese besondere Regel.

Der Schiedsrichter ist im Fußball offiziell Luft. Im Idealfall muss er gar nicht eingreifen, was natürlich nie der Realität entspricht. Doch selbst am Ball ist der Spielleiter nur vor dem An- und nach dem Abpfiff jeder Hälfte. Und beim Schiedsrichterball - mit diesem wollen wir uns hier näher beschäftigen.

Was ist ein Schiedsrichterball?

In diesem Fall nimmt der Schiedsrichter den Ball während einer Spielunterbrechung in die Hand und gibt diesen erst durch das Fallenlassen auf den Rasen wieder frei. Dabei kann der Unparteiische abhängig vom Grund der Unterbrechung entscheiden, welche Mannschaft den Ball als erste wieder spielen darf, indem er einem Mitglied dieses Teams das Spielgerät vor die Füße fallen lässt.

Wie wird ein Schiedsrichterball ausgeführt?

Hierüber klärt Regel 8.2 des International Football Association Board (IFAB) auf, die auch auf den Namen Schiedsrichterball hört. So übergibt der Schiedsrichter dem Torhüter des verteidigenden Teams in dessen Strafraum den Ball, "wenn zum Zeitpunkt der Unterbrechung der Ball im Strafraum war oder die letzte Ballberührung im Strafraum erfolgte". Dies ist jedoch eine Ausnahme.

Denn in allen anderen Fällen bekommt ein Spieler des Teams den Ball, das diesen zuletzt berührt hat. Und zwar an der Stelle, an der die Kugel zuletzt von einem Spieler, einer Drittperson oder einem Spieloffiziellen berührt wurde.

Es gilt immer, dass alle übrigen Spieler einen Mindestabstand von vier Metern zum Ball einhalten müssen, bis dieser wieder offiziell im Spiel ist. Letzteres ist der Fall, wenn er den Boden berührt hat. Hält ein Akteur diesen Abstand nicht ein, wird er dafür in der Regel sanktioniert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung Video: SID

Wann muss der Schiedsrichterball wiederholt werden?

Dies ist der Fall, wenn der Ball "vor dem Berühren des Bodens einen Spieler berührt" oder "das Spielfeld verlässt, nachdem er den Boden berührt hat, ohne einen Spieler zu berühren". Das Portal fussball-regeln.info nennt außerdem noch den Fall, dass der Schiedsrichter nach dem Schiedsrichterball angeschossen wird und der Ballbesitz dadurch wechselt.

Lesen Sie dazu auch

Einen Sonderfall gibt es, wenn der Schiedsrichterball ins Tor geht, ohne dass mindestens zwei Spieler an der Kugel waren. Dann gibt es einen Abstoß, falls der Schiedsrichterball ins gegnerische Tor ging, und eine Ecke, falls der Schiedsrichterball ins eigene Tor ging.

Wann kommt es zu einem Schiedsrichterball?

Dies legen die offiziellen Regeln des IFAB fest. Wir listen die genannten Fälle auf. Das Spiel wird mit Schiedsrichterball fortgeführt, ...

... nachdem die Querlatte des Tores verschoben wurde oder gebrochen ist und wieder repariert oder in die richtige Lage gebracht wurde

... nachdem ein beschädigter Ball durch einen neuen ersetzt wurde

... nachdem eine Drittperson, die keiner der beiden Teams zuzuordnen ist, eingegriffen und eine Spielunterbrechung provoziert hat

... nachdem sich ein Spieler ohne ein Vergehen eines anderen Spielers verletzt hat und der Schiedsrichter die Partie für die Behandlung unterbrochen hat

... nachdem ein Zuschauer das Spiel mit einem Pfiff beeinflusst hat

... nachdem ein zweiter Ball, ein anderes Objekt oder ein Tier auf das Spielfeld gelangt und das Geschehen auf dem Rasen gestört wurde

... nachdem der Ball nach Berührung eines Spieloffiziellen im Spielfeld blieb und dadurch entweder ein aussichtsreicher Angriff ausgelöst wurde, der Ball direkt ins Tor ging oder der Ballbesitz gewechselt ist

... nachdem der Schiedsrichter ein Tor angezeigt hat, bevor der Ball die Torlinie vollständig überquert hat

... nachdem der Schiedsrichter das Spiel wegen eines Vergehens eines Spielers gegen eine Drittperson unterbrochen hat

... nachdem der Ball bei einem Strafstoß von einer Drittperson berührt wurde, nachdem er vom Torhüter, vom Pfosten oder von der Querlatte zurück ins Feld gesprungen ist