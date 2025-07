Top-Linienrichterin Daniela Göttlinger: „Ich bin komplett akzeptiert“

Über 30.000 Menschen wollten im Frankfurter Waldstadion das Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga sehen, 3:0 setzte sich der FC Bayern bei Eintracht Frankfurt durch, Nationalspielerinnen auf beiden Seiten prägten das Spiel. An der Seitenlinie dabei: Daniela Göttlinger aus Adelsried. Als eine der besten Linienrichterinnen des Landes sind Topspiele für sie schon Routine. Ein DFB-Pokalfinale hat sie schon erlebt, eine Juniorinnen-Europameisterschaft ebenso, im Männerfußball schrieb sie als Teil des ersten rein weiblichen Gespanns in der Regionalliga Bayern Geschichte. Seit dieser Saison ist sie eine von zwei Frauen in der dritten Liga der Männer – und so auch von den unrühmlichen Schlagzeilen betroffen, die kürzlich Fans von Rot-Weiß Essen machten.

