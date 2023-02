Schießen

Neu-Ulm bietet den besten Schützen Deutschlands eine große Bühne

In der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena tragen normalerweise die Ulmer Basketballer ihre Heimspiele aus. Am Wochenende sind die besten Schützinnen und Schützen Deutschlands zu Gast.

Plus Am Wochenende wird in Neu-Ulm um den Bundesliga-Titel geschossen, zum ersten Mal in einer großen Arena. Die Vision hatte ein Vöhringer schon vor vielen Jahren.

Leo Menasch ist gerade ziemlich im Stress. Das Telefon klingelt fast im Minutentakt. Dazu kommen Besprechungen, Ortstermine und viele andere organisatorische Dinge. Menasch ist Teammanager beim SV Pfeil Vöhringen und der Macher im Hintergrund. Er hatte die Idee mit der Endrunde in der Ratiopharm-Arena vor fünf Jahren ins Spiel gebracht und in den vergangenen Jahren dafür gekämpft. Geplant war es bereits in der vergangenen Saison, Anfang 2022 wurde das Bundesliga-Finale aber coronabedingt kurzfristig aus Neu-Ulm in die Olympia-Schießanlage nach München-Hochbrück verlegt. Am Wochenende wird sein Traum wahr.

