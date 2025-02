4000 Fans feiern die große Darts-Party: So lief die Schwaben Darts Gala in Neu-Ulm

Wer es nicht besser wusste, hätte auf die Idee kommen können, dass an diesem Freitagabend eine Faschingsparty in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena über die Bühne ging. Dort, wo sonst die Basketballer in der Bundesliga auf Korbjagd gehen, suchten nun Superhelden, Pharaonen oder Schlümpfe Einlass. An diesem Abend ging es aber um drei Pfeile, die aus exakt 2,37 Metern auf eine Scheibe geworfen werden: Die Schwaben Darts Gala des Weltverbands PDC lockte 4000 Zuschauer in die ausverkaufte Halle. Teil des offiziellen Punktekanons war das Turnier zwar nicht – prominent besetzt war es aber dennoch. Neben der deutschen Nummer eins, Martin Schindler, gingen WM-Halbfinalist Chris Dobey oder Newcomer Josh Rock an den Start. Star des Abends war der dreifache Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden. Für alle Fachfremden: Das ist der mit dem grünen T-Shirt und der Glatze.

Wobei: Das war an diesem Abend ein Kriterium, das auf einige Besucher zutraf. Viele „MvG“-Fans waren gekommen, trugen das giftgrüne Shirt und auf dem Haupt entweder Natur- oder Plastikglatze. Letzteres traf auf eine Delegation des Handball-Teams des TV Gerhausen zu. Alle zwölf Hobbysportler waren als van Gerwen gekommen. Wieso eigentlich? Lukas, der die Idee für die Verkleidung hatte, lieferte dazu eine verklausulierte Liebeserklärung: „Er ist einfach ein Drecksack.“ Neben den Sportlern hatten es sich sechs Kollegen aus einem Büro gemütlich gemacht: Steffen, Timo, Alex und Janosch warfen sich in pinke Cheerleader-Outfits, während Leni und Franzi in Football-Trikots steckten. Einen Tisch weiter saßen die Brüder Alex und Max Enderle, stilsicher in „Bierkönig“-T-Shirts. „Wir sind direkt von der Arbeit hierhergekommen und hatten nicht viel Zeit für ein aufwendiges Kostüm“, sagt Alex lachend. Auf die Darts-Party freuen sie sich seit Wochen: „Die Stimmung hier ist mega. Jedes Spiel kann sich ganz schnell drehen.“

Darts-Gala in Neu-Ulm: Michael van Gerwen und Nachwuchstalent Josh Rock begeistern die Fans

Beeindruckt von der Stimmung war auch Michael van Gerwen: „Man merkt, dass die Leute hier unseren Sport lieben.“ Dass es nicht um Punkte für die Weltrangliste – den Order of Merit – geht, ist für ihn kein Problem: „Die Leute wollen eine gute Zeit haben und wollen uns sehen. Und ich will immer gewinnen.“ Dieses Vorhaben klappte am Freitag nur bedingt, im Halbfinale unterlag „MvG“ seinem Landsmann Dirk van Duijvenbode – und der im Finale dem Nordiren Josh Rock. Sei‘s drum. Van Gerwen stand Anfang Januar im Finale um die Darts-Weltmeisterschaft und musste sich erst dort dem neuen Wunderkind Luke Littler geschlagen geben. Ob irgendwann mal ein deutscher Spieler um die WM-Krone wirft? Max Hopp, der einige Jahre der beste deutsche Spieler war, glaubt an einen deutschen Weltmeister innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre. Ob Michael van Gerwen das ähnlich sieht? Klare Antwort darauf: „Nein.“

Deutschland habe mit Martin Schindler, Gabriel Clemens oder Florian Hempel zwar gute Spieler. „Aber sie müssen den nächsten Schritt jetzt machen.“ Es gebe etwa immer noch keinen deutschen Spieler, der es in die Premier League, dem zweitwichtigsten Turnier nach der WM, geschafft habe. Zugleich sei die Erwartungshaltung groß in einem Land wie Deutschland. Ein Top-Spieler würde auch dem Weltverband in der Vermarktung helfen. Philip Brzezinski, der Head of Sports der PDC Europe, sagte dazu: „Natürlich hätten wir nochmals ein anderes Level der Aufmerksamkeit mit einem deutschen Spieler, der regelmäßig um die großen Titel mitspielt. Aber es ist kein Muss – und das zeigen die letzten zehn Jahre, in denen sich der Sport hierzulande entwickelt hat.“ Dass die Szene auch ohne nationales Zugpferd immer größer wird, sei ungewöhnlich. Zugleich sei klar, so Brzinski: „Es ist noch sehr viel Potential da.“