Neu-Ulm wird zum kleinen Ally Pally: Die Darts-Stars kommen in die Donaustadt

Am Freitagabend wird in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena der Geist des Londoner Alexandra Palace herrschen - nämlich dann, wenn sich einige Stars des Darts-Weltverbands PDC an der Scheibe treffen. Die „Schwaben Darts Gala“ ist durchaus prominent besetzt: Neben der deutschen Nummer eins, Martin Schindler, wird mit dem aktuellen Vizeweltmeister und dreifachem Champion Michael van Gerwen eines der bekanntesten Gesichter des Sports ans Dartsbrett treten. Ein anderer ehemaliger Weltmeister ist hingegen kurzfristig nicht dabei: Wie die PDC am Donnerstag mitteilte, musste Rob Cross kurzfristig absagen. Ein Ersatz für den Weltmeister des Jahres 2018 ist schon gefunden.

Für den Engländer, der unter dem Spitznamen „Voltage“ bekannt und aktuell auf Rang vier der Weltrangliste steht, wird ein Landsmann eingewechselt: Chris Dobey. Der 34-Jährige ist aktuell Elfter der Welt und stand bei der kürzlich in London zu Ende gegangenen Darts-WM im Halbfinale. Dort verlor „Hollywood“ aber klar mit 1:6 gegen van Gerwen. Im Finale hatte „Mighty Mike“ dann wiederum gegen das neue Wunderkind der Szene, den erst 18-jährigen Luke Littler, keine Chance.

PDC-Chef Brzezinski hofft auf Trickshots und verrückte Aktionen der Stars

Neben den beiden Halbfinalisten und Martin Schindler kommen das 23-jährige Talent Josh Rock aus Nordirland und ein niederländisches Duo nach Neu-Ulm: Dirk van Duijvenbode und Vincent van der Voort werden sich ebenfalls am Brett messen. Allzu ernst dürfte es nicht zugehen, denn das Turnier ist nicht Teil des offiziellen Turnierkanons der PDC. Philip Brzezinski, Sportchef der PDC Europe, sagte dazu: „Es geht nur darum, den Zuschauerinnen und Zuschauern den Abend vier Stunden lang so schön und so spektakulär wie möglich zu machen. Da sind auch Trickshots dabei und die eine oder andere verrückte Aktion.“

Bei den Zuschauern kommt das Konzept an. Bei der dritten Auflage des Turniers in der Stadt sind nur noch einzelne Restkarten erhältlich, laut Veranstalterangaben sind 4000 Tickets verkauft worden. Reguläre Plätze sind zwischen 30 und 125 Euro zu haben, VIP-Tickets gibt es für 239 Euro. Verkleidungen und Kostüme aller Art, wie es sie im Londoner „Ally Pally“ gibt, sind dabei ausdrücklich erlaubt, wie Brzezinski sagte: „Wir freuen uns drauf.“