Schwaben Open: Auch der Sieg im Doppel geht an Deutschland

Zum Auftakt des Finaltags bei den Schwaben Open bekamen die Zuschauer mit dem zweiten Halbfinale im Doppel, das am Vortag nicht mehr ausgetragen werden konnte, ein zusätzliches Highlight geboten. Dabei trafen Daniel Masur und Benito Sanchez Martinez, die sich mit ihrem Tennis-Klub SCC Berlin den Titel in der 2. Bundesliga Nord sicherten und dabei all ihre acht Doppel siegreich bestritten, auf ihre deutschen Kollegen Patrick Zahraj und Tim Rühl. Wie schon während des kompletten Turnierverlaufs zeigte sich das Meisterschaftsduo perfekt abgestimmt. Masur/Sanchez Martinez schnappten sich in beiden Sätzen jeweils das letzte Aufschlagspiel ihrer Gegner und besiegelten mit einem Smash des 30-jährigen Masur den 6:3, 6:4-Erfolg zum Einzug ins Endspiel.

Filip Duda und Jiri Barnat sind Mitglieder der TCA-Zweitligamannschaft

Dort lautete das Motto zum Vergnügen der Gastgeber: deutsches Duo gegen TCA-Duo. Masur/Sanchez Martinez bekamen es im Anschluss an das Einzel-Finale mit den Tschechen Filip Duda und Jiri Barnat zu tun, die erst vor gut einer Woche mit dem TC Augsburg den Meistertitel in der 2. Bundesliga Süd feiern durften.

Erfolgreicher Volley von Masur besiegelt den Match- und Turniergewinn

Im ersten Durchgang gaben sich beide Teams bei eigenem Aufschlag keine Blöße, weshalb der Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Dort hatte das DTB-Doppel das Momentum auf seiner Seite und besiegelte mit einem Ass des 23-jährigen Sanchez Martinez den Satzgewinn. Im zweiten Durchgang war das deutsche Duo nicht mehr zu stoppen und sicherte sich den Turniersieg mit einem erfolgreichen Volley von Masur zum 7:6 (2), 6:2-Matchgewinn nach 80 Minuten. (dk, klan)