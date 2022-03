Melanie Leupolz bekommt ein Baby: Ist Sami Khedira der Vater?

Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz ist schwanger. Nun wird spekuliert, ob Ex-Juve-Star und Weltmeister Sami Khedira der Vater des Kindes ist.

Erst vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass die Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz Nachwuchs erwartet. Das gab ihr englischer Verein FC Chelsea bekannt. Die Bild-Zeitung berichtet nun, dass es sich beim Vater des Kindes offenbar um Sami Khedira, den Weltmeister von 2014, handelt.

Schon seit dem Frühjahr 2020 war spekuliert worden, dass Khedira und Leupolz ein Paar sind. Eine öffentliche Bestätigung der Beziehung blieb aber bis heute aus. Auch ob Khedira der Vater des Kindes ist, wurde bislang noch nicht von den beiden bestätigt. Leupolz wird zum ersten Mal Mutter - auch für Sami Khedira wäre es das erste Kind. Nach Bild-Informationen soll das Baby geplant gewesen sein. Zudem sollen die Chelsea-Spielerin und der Ex-Juve-Star eine gemeinsame Wohnung in London haben.

Leupolz verpasst wegen Schwangerschaft die EM im Sommer

Am Montag wurde die Schwangerschaft von Melanie Leupolz bekannt. Sie fällt deshalb für die Europameisterschaft im Juli in England aus. Die 27 Jahre alte Mittelfeldspielerin hat bisher 75 Länderspiele bestritten, war 2013 Europameisterin mit der DFB-Auswahl und 2016 Olympiasiegerin. "Ich freue mich sehr für Melly, weil das für sie persönlich natürlich eine tolle Nachricht ist", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in einer DFB-Mitteilung Anfang der Woche. "Natürlich ist es für uns gerade auch hinsichtlich der EM ein herber Verlust, aber das ist in dieser Situation nicht entscheidend, sondern die gemeinsame Freude mit ihr über ihr ganz persönliches Glück."

Sami Khedira (34) hat seine Profi-Karriere im vergangenen Jahr beendet. Er spielte in seiner letzten Saison für Hertha BSC, war zuvor von 2015 bis 2021 bei Juventus Turin unter Vertrag und wurde unter anderem fünfmal italienischer Meister. Zuvor spielte Khedira bei Real Madrid und dem VfB Stuttgart - und war Teil der Nationalmannschaft als Deutschland 2014 Weltmeister wurde. (dosc)