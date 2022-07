Schweden vs. Belgien: EM-Viertelfinale live im Free-TV und Stream sehen

Wer kommt ins Halbfinale? Heute spielen Schweden und Belgien im Viertelfinale bei der Frauen-EM 2022 gegeneinander. Wir haben die Infos zur Übertragung und Termin.

Aktuell laufen die Viertelfinals der UEFA-Frauen-EM 2022, auch Deutschland hat es in die Runde der letzten acht Teams geschafft. Für die Damen aus Belgien ist die Teilnahme am Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaften ein Meilenstein: Noch nie war man so weit gekommen. Allerdings gaben die Belgierinnen auch erst vor fünf Jahren ihr Debüt bei der EM, damals schieden sie in der Vorrunde aus.

Im letzten Gruppenspiel gegen Italien schoss Tine De Caigny die Elf aus Belgien ins Viertelfinale. De Caigny steht in Deutschland beim Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag. Der Gegner Belgiens im Viertelfinale der Frauen-EM 2022 ist Titel-Mitfavorit Schweden, die als Gruppensieger von Gruppe C vor den Niederlanden mit zwei Siegen und einem Unentschieden im Rücken antreten.

Für das deutsche Team hat das EM-Viertelfinale Schweden - Belgien erstmal keine akuten Auswirkungen, da der Halbfinalgegner entweder England oder Spanien heißen wird. Erst im Finale könnte Deutschland auf Schweden oder Belgien treffen. Falls Sie sich das EM-Viertelfinale Schweden - Belgien anschauen möchten, haben wir hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Spiel: Wo wird das EM-Viertelfinale zwischen Schweden und Belgien übertragen, gibt es einen Live-Stream und wann ist Anpfiff? Außerdem haben wir die Bilanzen der beiden Teams aus Schweden und Belgien für Sie.

Schweden vs. Belgien: Datum und Uhrzeit für den Anstoß beim Viertelfinale der Frauen-EM 2022

Das Viertelfinale Schweden - Belgien bei der Frauen-EM 2022 ist das dritte von den insgesamt vier Viertelfinals und findet am heutigen Freitag, dem 22. Juli, um 21.00 Uhr statt. Spielort ist das Leigh Sports Village Stadium in Leigh, eine von zehn Spielstätten bei der Europameisterschaft in England. Falls es Sie interessiert, hätten wir auch die restlichen Austragungsorte und Stadien der Fußball-EM der Frauen 2022 für Sie.

Frauen-EM Viertelfinale 2022: Übertragung Schweden - Belgien live im Free-TV und Stream

Wo wird das Viertelfinale Schweden vs. Belgien im TV übertragen und gibt es einen Live-Stream? Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben die Rechte für Deutschland erworben, daher können Sie das Viertelfinale entspannt und kostenfrei in der ARD und im ARD-Livestream verfolgen. Im Studio für die Übertragung des EM-Viertelfinals sind Claus Lufen und Nia Künzer, die Kommentatorenrolle übernimmt Bernd Schmelzer.

Spiel: Schweden vs. Belgien , Frauen-Fußball-EM 2022, Viertelfinale

vs. , Frauen-Fußball-EM 2022, Viertelfinale Datum: Freitag, 22. Juli 2022

Freitag, 22. Juli 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Leigh Sports Village Stadium , Leigh

, Leigh Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD

Schweden vs. Belgien: Bilanz der beiden Frauen-Teams

Laut Sportschau trafen die beiden Mannschaften Belgien und Schweden vier Mal aufeinander. Dabei konnten sich die Damen aus dem Norden Europas gegen unsere Nachbarinnen in jedem Spiel durchsetzen und einen Sieg erringen bzw. erspielen. Auch das Torverhältnis spricht eine deutliche Sprache: 14 Mal netzten die Schwedinnen ein, drei mal die Belgierinnen.

Falls Sie sich noch einen Eindruck über den Spielstil der beiden Teams Belgien und Schweden verschaffen möchten, hätten wir die letzten Spiele in den Gruppenphasen für Sie:

Für Schweden ging es gegen Portugal, die Highlights sehen Sie bei der Sportschau.

Belgien setzte sich 1:0 gegen Italien durch, das Tor und die verbleibenden Höhepunkte der Partie sehen Sie bei der Sportschau.

